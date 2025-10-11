Panchang And Rashifal: द्विग्रह योग में वृषभ और वृश्चिक समेत कई राशियों के लिए लाभदायक रहेगा आज का दिन

चंद्रमा वृषभ राशि में करेंगे संचरण

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 11 अक्तूबर 2025 को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और व्यतिपाता योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजीत मुहूर्त 11:41-12:27 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 09:11-10:38 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। आज सितारों की स्थिति का आकलन करने से यह भी मालूम होता है कि कन्या और तुला राशि में द्विग्रह योग बना हुआ है। ऐसे में आज का दिन मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानें आज का राशिफल विस्तार पूर्वक।

राशिफल

मेष: मेष राशि के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा। आपको आज घर के कामकाज के साथ बच्चो की शिक्षा और करियर को लेकर भी चिंता हो सकती है। आज आपका जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ आप आज घर के जरूरी काम को पूरा कर पाएंगे साथ आप घर के लिए कुछ जरूरी खरीदारी भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध में कुछ तनाव रहेगा। रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। शाम के समय आप अपने दोस्तों के साथ किसी मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद लेगे।

