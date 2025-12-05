Share Market Update : आज का दिन शेयर बाजार के लिए होगा अहम

भारत-रूस के बीच होने वाले समझौते भर सकते हैं शेयर बाजार में नया जोश
Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : मिले-जुले वैश्विक संकेतों और आरबीआई की नीति से पहले सतर्कता के बीच गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार चार कारोबारी दिन बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा था। जिसके बाद गुरुवार को बाजार में सकारात्मक रुख दिखाई दिया और यह हरे निशान पर बंद हुआ।
आज सप्ताह का अंतिम कारोबारी दिन है और बाजार की नजर पुतिन की भारत यात्रा और भारत व रूस के बीच होने वाले समझौतों पर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय संघ का 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी व्यापार वार्ता को निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए भारत आ चुका है। अब देखना यह होगा की आज सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है या फिर एक बार फिर से दबाव के बीच शेयर बाजार बंद होता है।
सेंसेक्स और निफ्टी में इतनी तेजी दर्ज की गई
बाजार चार दिन की गिरावट के बाद गुरुवार को प्रौद्योगिकी और आईटी शेयरों में लिवाली से बेंचमार्क शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 158.51 अंक या 0.19 प्रतिशत चढ़कर 85,265.32 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 380.4 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 85,487.21 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 47.75 अंक या 0.18 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 26,033.75 पर बंद हुआ।बुधवार तक लगातार चार सत्रों में सेंसेक्स लगभग 613 अंक या 0.72 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी लगभग 230 अंक या 0.8 प्रतिशत टूटा।
अमेरिकी डॉलर सूचकांक में नरमी और भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप की खबरों के कारण गुरुवार को रुपया अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर से उबरकर 19 पैसे मजबूत होकर 89.96 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। शुरूआती मूल्य-आधारित बढ़त रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरे रुपये और लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की निकासी से सीमित रही। हालांकि, आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती की कम उम्मीदों ने मुद्रा में हल्की तेजी को सहारा दिया, जिससे सूचकांकों को बंद होने तक स्थिर रहने में मदद मिली।
