Panchang And Rashifal: मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा आज का दिन

आज अत्यंत शुभ फलदायी गौरी योग का होगा निर्माण

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 7 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और परिध योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:42-12:26 मिनट तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 10:43-12:04 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। रोहिणी में चंद्रमा का होना बहुत ही शुभ माना जाता है।

इससे अत्यंत शुभ फलदायी गौरी योग का निर्माण होता है। इसके साथ ही आज चंद्रमा पर मंगल की पूर्ण दृष्टि भी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, ऐसे में आज मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन सकारात्मक और शुभ रहेगा।

राशिफल

मेष: मेष राशि के लोगों के लिए आज शुक्रवार का दिन शुभ लाभदायक रहेगा। सितारे कहते हैं कि, रोजगार प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर रहे जातकों को आज कुछ बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। अगर आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए दिन आपके पक्ष में नहीं है। वैसे आज अपने व्यवहार और बातो से आप बेहतर छवि बना पाएंगे। आज आपको प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। शाम का समय आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत में बिताएंगे। संतान की ओर से आपको खुशी मिलेगी।

