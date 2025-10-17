Panchang And Rashifal: वृषभ, मिथुन और तुला राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा आज का दिन

आज सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होने के कारण बनेगा बुधादित्य योग का शुभ संयोग

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार है और आज चंद्रमा का गोचर दिन रात सिंह राशि में होने जा रहा है। इस गोचर में आज चंद्रमा मघा उपरांत पूवार्फाल्गुनी नक्षत्र से संचार करेंगे। चंद्रमा के इस गोचर के साथ ही कल सूर्य का गोचर भी होने जा रहा है। ऐसे में आज सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होगी जिससे बुधादित्य योग का शुभ संयोग बनेगा। ऐसे में आज का दिन वृषभ राशि वालों को लाभ दिलाएगा जबकि मिथुन राशि के जातकों को बच्चों की ओर से प्रसन्नता मिलेगी और तुला राशि के जातकों को भी भाग्य कल लाभ प्रदान करेगा।

राशिफल