Panchaang And Rashifal: वृषभ, कर्क और मकर राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा आज का दिन

आज बुध, मंगल और चंद्रमा के बीच बन रहा समसप्तक योग

Panchaang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज 8 अक्टूबर दिन बुधवार है और आज के दिन चंद्रमा का गोचर दिन रात मेष राशि में होने जा रहा है। चंद्रमा आज इस गोचर के दौरान अश्विन नक्षत्र से संचार करेंगे। चंद्रमा के इस गोचर की वजह से आज बुध, मंगल और चंद्रमा के बीच समसप्तक योग बन रहा है। जबकि गुरु आज चंद्रमा से तीसरे भाव में संचार कर रहे हैं और गुरु से शुक्र तीसरे भाव में और शुक्र से बुध एवं मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जो एक दुर्लभ संयोग है। ऐसे में आज का दिन वृषभ, कर्क और मकर राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा।

राशिफल

मेष: आपको आज बिजनेस में लाभदायक डील मिलने का योग है। आर्थिक मामलों में आज भाग्य आपको लाभ दिलाएगा। आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा। राजकीय क्षेत्र में आज आपको विशेष मान सम्मान मिल सकता है। शाम का समय परिजनों के साथ किसी शुभ कार्यक्रम में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज आप घर के लिए कुछ साजोसामान ले सकते हैं।

