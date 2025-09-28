Panchang And Rashifal: मिथुन, कन्या और तुला राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा आज का दिन

आज बन रहा बुधादित्य और भद्र राजयोग

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज 28 सितंबर दिन रविवार है और आज चंद्रमा का गोचर दिन रात ज्येष्ठा नक्षत्र में होने जा रहा है। जबकि आज रविवार के दिन सूर्य का गोचर कन्या राशि में बुध के साथ है ऐसे मं आज बुधादित्य योग बन रहा है। जबकि बुध स्वराशि में बैठकर आज भद्र राजयोग बना रहा है। ऐसे में आज का दिन मिथुन, कन्या और तुला राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ लाभदायक रहेगा।

राशिफल

मेष: आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। आपको परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा। भाग्य धीरे-धीरे उदय हो रहा है और बढ़ती आर्थिक परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपको फैमिली बिजनस मे आज सफलता मिलेगी। आज का दिन आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का भी है, लेकिन आपको कोशिश करते रहना होगा। कामकाज के सिलसिले में आज आप यात्रा भी कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ प्रेम बना रहेगा। अपने लिए खरीदारी भी कर सकते हैं।

