Panchang And Rashifal: मिथुन, सिंह और मीन राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा आज का दिन

शारदीय नवरात्र के आज तीसरे मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 24 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा-उपासना की जाती है। इस तिथि पर चित्रा नक्षत्र और इंद्र योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:09 – 13:39 मिनट तक रहेगा। आज चंद्रमा का गोचर दिन रात शुक्र की राशि तुला में होने जा रहा है।

इस गोचर में चंद्रमा आज चित्रा उपरांत स्वाति नक्षत्र से भ्रमण करेंगे। इस गोचर में आज चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाएंगे जिससे आज चंद्र मंगल योग बनेगा। जबकि आज सूर्य के दूसरे भाव में चंद्रमा और मंगल के होने से वेशी योग का भी शुभ संयोग बना है। ऐसे में आज का दिन मिथुन, सिंह और मीन राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा।

राशिफल

मेष: मेष राशि के लिए आज सितारे बताते हैं कि, आपको कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि उसके बाद ही आपके सभी कार्य पूरे होने के आसार हैं। शाम को मेहमानों के आने से परिवार में चहल पहल की स्थिति रहेगी। आज आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, इसलिए अपने सभी पुराने अटके हुए कार्यों को करने का प्रयास करें। संतान के रोजगार के क्षेत्र में प्रयास आज सफल होंगे।

