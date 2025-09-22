Panchang And Rashifal: मिथुन, कर्क और तुला राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा आज का दिन

आज से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र, जानें शुभ मुहूर्त

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 22 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा होती है। इस तिथि पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और शुभा योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 11:46-12:34 मिनट तक रहेगा।

राहुकाल सुबह 07:39-09:10 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। आज चंद्रमा का गोचर दिन रात कन्या राशि में उत्तराफाल्गुनी उपरांत हस्त नक्षत्र से होगा। चंद्रमा के इस गोचर की वजह से आज दुरुधरा नामक योग बन रहा है। चंद्रमा के इस गोचर के साथ आज कन्या राशि में त्रिग्रह योग का भी संयोग बना है। ऐसे में आज का दिन मिथुन, कर्क और तुला राशि के लोगों के लिए लाभदायक रहेगा।

राशिफल

मेष: मेष राशि के लिए आज सोमवार का दिन अनुकूल रहेगा। आपका मन आज धर्म कर्म और भक्ति में लगेगा। आप मंदिर अथवा किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। पड़ोसियों से आपको आज सहयोग मिलेगा। कारोबार में आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आप आज बिजनेस को विस्तार दे सकते हैं। सरकारी काम में आपको आज सफलता मिलेगी। संतान से संबंधित किसी चिंता का समाधान होगा। आर्थिक मामलों में आज दिन खचीर्ला रहेगा।

