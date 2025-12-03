Panchang And Rashifal: मिथुन, कर्क और मकर राशि के जातकों के लाभदायक रहेगा आज का दिन

जानें सभी राशियों का आज का राशिफल

(आज समाज), नई दिल्ली: 03 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और परिघा योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:07-13:25 मिनट तक रहेगा। आज चंद्रमा का गोचर मेष उपरांत वृषभ राशि में होने जा रहा है। इस गोचर में चंद्रमा आज भरणी नक्षत्र से संचार करेंगे। चंद्रमा के इस गोचर की वजह से आज गजकेसरी योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में आज का दिन मिथुन, कर्क और मकर राशि के जातकों के लिए शुभ लाभदायक रहेगा।

राशिफल

मेष: आज बुधवार का दिन मेष राशि के लिए कई मामलों में अनुकूल है लेकिन विरोधियों और शत्रुओं से अलर्ट रहना होगा। आपके लिए सितारे आज कह रहे हैं कि आपको आज बिजनेस में लाभ मिलेगा लेकिन उतावलेपन में कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। बैंकिंग संबंधी काम में आपको आज सफलता मिलेगी। शिक्षा के मामले मे भी आज आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। आपको आज किसी मित्र से सहयोग मिलेगा। आपके मन में आज नौकरी में बदलाव का विचार आ सकता है लेकिन आपको धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। आपकी साढेसाती भी चल रही है तो आपको संयम भी रखना होगा। आप आज सिरदर्द और मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं। धारदार चीजों का प्रयोग सावधानी से करें।

वृषभ: आज का दिन वृषभ राशि के लिए कुल मिलाकर अच्छा कहा जा सकता है। कार्यक्षेत्र में आज कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं लेकिन आप उन्हें समझदारी और अनुभव से डील कर पाएंगे। किसी विपरीत लिंगी सहकर्मी से आपको आज वाद विवाद में उलझने से बचना होगा। बाकी बिजनेस में आज आपकी अच्छी कमाई होगी। होटल और कैटरिंग का काम करने वाले जातक आज अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको आज पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी और छोटे भाई बहनों का विशेष सहयोग मिल पाएगा। लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन अच्छा है। छात्र आज शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, गूढ़ विषयों में रुचि रहेगी।

आज का दिन वृषभ राशि के लिए कुल मिलाकर अच्छा कहा जा सकता है। कार्यक्षेत्र में आज कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं लेकिन आप उन्हें समझदारी और अनुभव से डील कर पाएंगे। किसी विपरीत लिंगी सहकर्मी से आपको आज वाद विवाद में उलझने से बचना होगा। बाकी बिजनेस में आज आपकी अच्छी कमाई होगी। होटल और कैटरिंग का काम करने वाले जातक आज अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको आज पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी और छोटे भाई बहनों का विशेष सहयोग मिल पाएगा। लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन अच्छा है। छात्र आज शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, गूढ़ विषयों में रुचि रहेगी। मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज बुधवार का दिन शुभ लाभदायक रहेगा। आप अपनी ऊर्जा और बुद्धि का बखूबी इस्तेमाल करके परिस्थिति को अपने पक्ष मे कर सकते हैं। आपको कल के दिन आर्थिक मामलों में भी भाग्य का साथ मिलेगा और आप कमाई के कुछ नए स्रोत तलाश कर पाएंगे। आपको कोई शुभ सूचना मिलने की खुशी होगी। नौकरी में आपका का दिन कल सुचारू रूप से चलेगा। आप सहकर्मियों और सहयोगियों के बीच तालमेल बनाए रख पाएंग। अधिकारी वर्ग से भी आपको कल सपोर्ट मिल सकता है। आप कल अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज करना होगा क्योंकि आपको कुछ पारिवारिक काम के लिए समय निकालना होगा। आज किसी मित्र या सगे संबंधी से भी मिलने का आपको मौका मिलेगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। लेकिन गर्दन और कंधे में दर्द महसूस कर सकते हैं।

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज बुधवार का दिन शुभ लाभदायक रहेगा। आप अपनी ऊर्जा और बुद्धि का बखूबी इस्तेमाल करके परिस्थिति को अपने पक्ष मे कर सकते हैं। आपको कल के दिन आर्थिक मामलों में भी भाग्य का साथ मिलेगा और आप कमाई के कुछ नए स्रोत तलाश कर पाएंगे। आपको कोई शुभ सूचना मिलने की खुशी होगी। नौकरी में आपका का दिन कल सुचारू रूप से चलेगा। आप सहकर्मियों और सहयोगियों के बीच तालमेल बनाए रख पाएंग। अधिकारी वर्ग से भी आपको कल सपोर्ट मिल सकता है। आप कल अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज करना होगा क्योंकि आपको कुछ पारिवारिक काम के लिए समय निकालना होगा। आज किसी मित्र या सगे संबंधी से भी मिलने का आपको मौका मिलेगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। लेकिन गर्दन और कंधे में दर्द महसूस कर सकते हैं।

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आपका कामकाज आज सुचारू रूप से चलता रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको आज सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग मिल पाएगा। किसी अटके हुए काम को पूरा करने में आपको आज सफलता मिल पाएगी। आपका कोई काम आज निकट सगे संबंधियों के सहयोग से भी पूरा हो सकता है। बिजनेस के मामले मं आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आपकी कमाई में वृद्धि होगी। कहीं आपको आज अपेक्षा से बढ़कर लाभ मिलने का भी योग बना हुआ है। आज कोर्ट कचहरी के काम में सफलता पाएंगे। लेकिन भावुकता मे आकर कुछ भी बोलने से बचें। विरोधी सक्रिय रहेंगे इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कोई पुराना लेनदेन भी चुकाना होगा। सेहत सामान्य रहेगी। सकारात्मक रहें। और संतुलित आहार लें। सिंह: सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक और अनुकूल रहेगा। आपको आज सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आज आपका प्रभाव और सम्मान बढेगा। आप आज किसी नई योजना पर भी काम कर सकते हैं। ज्वेलरी और होटल कारोबार से जुड़े जातकों को आज अच्छी कमाई हो सकती है। आज किसी अपरिचित व्यक्ति से आपको सहयोग मिलेगा। किसी को पैसा उधार दिया है तो आपको आज वह वापस मिल सकता है। पुराने लेन देन भी आपको आज निपटाने होंगे इसलिए आय व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना हौगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन अच्छा है। आपके बीच किसी प्रकार का चल रहा तनाव दूर हो सकता है। किसी सामाजिक कार्य मे भाग लेने का मौका मिलेगा। सेहत के मामले में आपको आज संयमित आहार लेने के सलाह दी जाती है। आपको आज पेट से संबंधित कुछ समस्या होने की आशंका रहेगी।

सिंह: सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक और अनुकूल रहेगा। आपको आज सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आज आपका प्रभाव और सम्मान बढेगा। आप आज किसी नई योजना पर भी काम कर सकते हैं। ज्वेलरी और होटल कारोबार से जुड़े जातकों को आज अच्छी कमाई हो सकती है। आज किसी अपरिचित व्यक्ति से आपको सहयोग मिलेगा। किसी को पैसा उधार दिया है तो आपको आज वह वापस मिल सकता है। पुराने लेन देन भी आपको आज निपटाने होंगे इसलिए आय व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना हौगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन अच्छा है। आपके बीच किसी प्रकार का चल रहा तनाव दूर हो सकता है। किसी सामाजिक कार्य मे भाग लेने का मौका मिलेगा। सेहत के मामले में आपको आज संयमित आहार लेने के सलाह दी जाती है। आपको आज पेट से संबंधित कुछ समस्या होने की आशंका रहेगी।

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। आपको आज आर्थिक लाभ पाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। आलस करेंगे तो आप आज लाभ से वंचित रह सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। पढने लिखने में आज आपकी रुचि रहेगी। बिजनेस में भी आज के दिन कन्या राशि के जातक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगेो। नौकरी में आपका दिन आज मिलाजुला रहेगा। कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको आज किसी दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। जो लोग बीमार चल रहे हैं उनकी सेहत में आज सुधार होग। आप अपने लिए आज कुछ खरीदारी कर सकते है। तुला: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन थकान भरा रहेगा। आपके ऊपर आज का काम का दबाव बना रहेगा। कोई काम जो आपका काफी समय से अटका हुआ था आज वह पूरा हो सकता है। नौकर में आज आपका प्रभाव और सम्मान बढेगा। अधिकारीगण आज आपको कुछ नई जिम्मेदारी भी दे सकते हैं जिसे पूरा करने के लिए आपको टीमवर्क पर ध्यान देना होगा। आर्थिक मामलों में आज का दिन खचीर्ला रहेगा। आपको आज आज कुछ अनचाहे खर्च का भी सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार के मामले में आज का दिन आपका बेहतर होगा। माता पिता से आप सहयोग प्राप्त कर पाएंगो। वैवाहिक संबंध भी अनुकूल रहेगा लेकिन बच्चों के मामले में आज आपको चिंता हो सकती है।

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज बुधवार का दिन लाभदायक रहने वाला है। आपको आज भाग्य परिश्रम से बढ़कर लाभ दिलाएगा। आप आज नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अधिकारियों से आपको सम्मान और प्रोत्साहन मिलेगा। आप आज रचनात्मक क्षमता और अपने अनुभव का भी लाभ ले पाएंगे। कारोबार में आज आपको कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका पैसा फंसा हुआ है तो वसूली में आज परेशानी हो सकती है। घर परिवार में आज आपको सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी आज आपका सुखद होगा। लव लाइफ के मामले मे आज आपको संयम से काम लेना चाहिए। वाणी को संयमित रखें नहीं तो प्रेमी की नाराजगी का सामना करना होगा। आपको आज स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, मौसम का असर स्वास्थ्य पर दिख सकता है। पित्तवर्धक भोजन से आपको परहेज करना चाहिए।

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज बुधवार का दिन लाभदायक रहने वाला है। आपको आज भाग्य परिश्रम से बढ़कर लाभ दिलाएगा। आप आज नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अधिकारियों से आपको सम्मान और प्रोत्साहन मिलेगा। आप आज रचनात्मक क्षमता और अपने अनुभव का भी लाभ ले पाएंगे। कारोबार में आज आपको कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका पैसा फंसा हुआ है तो वसूली में आज परेशानी हो सकती है। घर परिवार में आज आपको सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी आज आपका सुखद होगा। लव लाइफ के मामले मे आज आपको संयम से काम लेना चाहिए। वाणी को संयमित रखें नहीं तो प्रेमी की नाराजगी का सामना करना होगा। आपको आज स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, मौसम का असर स्वास्थ्य पर दिख सकता है। पित्तवर्धक भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। धनु: धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आज आपके ऊपर काम का अधिक दबाव रहेगा लेकिन बुद्धि और ऊर्जा का समन्वय आपको चुनौतियों को पार करने का बल प्रदान करेगा। आपको आज बिजनेस मे बड़ी डील हासिल कर पाएंगे। जो लोग सरकारी क्षेत्र में किसी टेंडर को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। आप आज किसी शुभ काम में भाग ले पाएंगे। किसी की मदद करने के लिए आपको आगे आना हो सकता है। वैवाहिक जीवन में आपको आज घर के बड़ों से सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन आज बेहतर होगा। आप आज कुछ नया काम भी चाहें तो शुरू कर सकते हें। वाहन और यात्रा पर खर्च का संयोग बन सकता है। कमर और पीठ में आज आप दर्द महसूस कर सकते हैं।

मकर: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा है। आपको आज विदेशी क्षेत्र से फायदा हो सकता है। जो जातक नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको आज कोई अच्छा मौका मिल पाएगा। कोई फंसा हुआ काम भी आज आपका बन जाएगा। अधिकारियों से आज आप विवाद में उलझने से आपको बचना चाहिए। आर्थिक लेन देन मे आपको आज सतर्क रहना होगा। लालच में आकर कोई भी निवेश करने से आपको बचना होगा। पारिवारिक जीवन के मामले में आज का दिन आपका सुखद रहेगा। आप आज परिवार के साथ मनोरंजक समय बिता पाएंगे। आपके घर मे आज किसी शुभ काम का आयोजन हो सकता है। संतान की ओर से आपको प्रसन्नता होगी। सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा। एहतियात के तौर पर खान पान में संयम रखें।

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा है। आपको आज विदेशी क्षेत्र से फायदा हो सकता है। जो जातक नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको आज कोई अच्छा मौका मिल पाएगा। कोई फंसा हुआ काम भी आज आपका बन जाएगा। अधिकारियों से आज आप विवाद में उलझने से आपको बचना चाहिए। आर्थिक लेन देन मे आपको आज सतर्क रहना होगा। लालच में आकर कोई भी निवेश करने से आपको बचना होगा। पारिवारिक जीवन के मामले में आज का दिन आपका सुखद रहेगा। आप आज परिवार के साथ मनोरंजक समय बिता पाएंगे। आपके घर मे आज किसी शुभ काम का आयोजन हो सकता है। संतान की ओर से आपको प्रसन्नता होगी। सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा। एहतियात के तौर पर खान पान में संयम रखें। कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामले में खचीर्ला रहेगा। ऐसे में आज आपको अपने बजट का ध्यान रखते हुए काम करना होगा। नौकरी में भी आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आपके ऊपर आज काम का दबाव अधिक रह सकता है। किसी सहकर्मी की मदद से आपको आज फायदा हो सकता है। बिजनेस मे आपको आज कुछ तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। शेयर में निवेश करते हैं तो आपको आज उतावलेपन से बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। आप रुचिकर भोजन का आनंद ले पाएंगे। लेकिन स्वाद के चक्कर में सेहत की अनदेखी से बचे।

मीन: मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। आपको आज कार्यक्षेत्र में में सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। आपके कुछ विरोधी और शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की ताक में रहेंगे, ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए। वैसे आज आप आर्थिक योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे। दीर्घकालीन योजनाओं में धन का निवेश करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू जरूरतों पर आपको आज धन खर्च करना होगा। आज आप जीवनसाथी के लिए भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं। संतान सहित घर के बुजुर्गों की की सेहत पर ध्यान देना होगा,इनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अचानक यात्रा का भी संयोग बन सकता है।

