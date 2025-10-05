Panchang And Rashifal: मिथुन, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा आज का दिन

आज बनेगा सुनफा और वेशी योग

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 05 अक्तूबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और गांदा योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त 11:42-12:29 रहेगा। राहुकाल शाम 16:28-17:55 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

चंद्रमा के इस गोचर की वजह से आज चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से नवम पंचम भाव में रहेंगे। जबकि आज चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि के होने सुनफा योग भी बनेगा। जबकि आज सूर्य से दूसरे भाव में बुध के होने से वेशी योग बनेगा। ऐसे में आज का दिन मिथुन, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए लाभदायक और अनुकूल रहेगा।

राशिफल

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कारोबार व्यवसाय के मामले में अनुकूल रहेगा। अगर आप किस काम से यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, तो आज कारोबार में आपको लाभ का पूरा मौका मिलेगा। परिवार के किसी भी सदस्य से कोई वादा न करें नहीं तो बाद में वादा निभाना कठिन होगा। छात्रों को अपनी परीक्षा को लक्ष्य बनाना होगा तभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपकी लव लाइफ के मामले मे भी आज का दिन अच्छा रहेगा। कोई सोचा हुआ काम आपका पूरा होगा।

