Panchang And Rashifal: मेष, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा आज का दिन

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 9 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर आर्द्रा नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें रविवार को अभिजीत मुहूर्त 11:39 – 12:22 मिनट तक रहेगा। राहुकाल शाम 16:03 – 17:24 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। आज चंद्रमा के दूसरे भाव में गुरु के होने से सुनफा योग बन रहा है और गुरु चंद्रमा की राशि में विराजमान होकर हंस राजयोग भी बना रहे हैं। ऐसे में आज का दिन मेष, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा,जानें सभी राशियों का राशिफल।

राशिफल

मेष: मेष राशि के जातक आज कुछ नए काम को लेकर व्यस्त रह सकते हैं। आपको किसी कार्यक्रम की व्यवस्था भी करनी होगी। कार्यक्षेत्र में आज आपको संभलकर काम करना होगा, नहीं तो आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी तरह के जोखिम से बचना होगा। व्यापार करने वाले जातको को आज दिन के दूसरे भाग में बड़ा लाभ मिल सकता है। भाई के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको कुछ परेशान कर सकती है। किसी धार्मिक और सामाजिक काम में भाग लेने का भी आपको मौका मिलेगा।

