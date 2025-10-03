Panchang And Rashifal: मेष, मिथुन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा आज का दिन

आज रखा जाएगा पापांकुशा एकादशी व्रत

(आज समाज), नई दिल्ली: पंचांग के अनुसार, आज आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र, वणिज करण, धृति योग, पश्चिम का दिशाशूल और मकर राशि का चंद्रमा है। आज पापांकुशा एकादशी और शुक्रवार व्रत है। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा सुबह 06:15 बजे से सुबह 10:41 बजे के बीच कर सकते हैं। इसका पारण कल सुबह सूर्योदय के बाद होगा।

आज सुबह 06:57 एएम से भद्रा लग रही है, जिसका वास पाताल में हैं। वहीं रात 09:27 बजे से चोर पंचक लग रहा है, जो अगले 4 दिनों तक रहेगा। इसमें वस्तुओं की चोरी की आशंका रहती है। सूर्योदय- 06:15 एएम और सूर्यास्त 06:05 पीएम पर होगा। आज उभयचरी योग के प्रभाव से व्यक्ति को आर्थिक और व्यावसायिक सफलता मिलती है। सभी 12 राशियों को इससे कुछ न कुछ लाभ मिलता नजर आ रहा है।

राशिफल