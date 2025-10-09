Panchang And Rashifal: मेष कर्क, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभदायर रहेगा आज का दिन

आइए जानते हैं आज का राशिफल विस्तार पूर्वक

(आज समाज), नई दिल्ली: आज गुरुवार व्रत और विष्णु पूजा का दिन है। पंचांग के आधार पर आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, भरणी नक्षत्र, वणिज करण, वज्र योग, दक्षिण का दिशाशूल और मेष राशि का चंद्रमा है। आज दोपहर में 12:37 पीएम से भद्रा लग रही है, जो रात 10:54 पीएम तक रहेगी। इस भद्रा का वास स्वर्ग में है, इसलिए इसका कोई अशुभ प्रभाव धरती पर नहीं होगा।

चंद्रमा आज गोचर में भरणी नक्षत्र से संचार करेंगे। चंद्रमा के इस गोचर की वजह से आज चंद्रमा और बुध मंगल का समसप्तक बना रहेगा। जबकि आज शुक्र का गोचर कन्या राशि में होने से कन्या में शुक्र और सूर्य का द्विग्रह योग बनेगा। ऐसे मे आज गुरुवार का दिन मेष राशि के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। जबकि आज कर्क, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ का अवसर प्राप्त होगा।

राशिफल