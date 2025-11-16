Panchang And Rashifal: मेष, कर्क और मकर राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा आज का दिन

जानें सभी राशियों का आज का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 17 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 11:41-12:23 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 08:04-09:23 मिनट तक रहेगा। सोमवार को अत्यंत शक्तिशाली अमला योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष में इस बहुत ही शुभ योग माना जाता है। यह योग चंद्रमा से 10वें भाव में शुभ ग्रह बृहस्पति के स्थित होने से बन रहा है।

इस योग के कारण व्यक्ति को यश, मान-सम्मान और करियर में सफलता मिलती है। इस शुभ योग के प्रभाव से मेष राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे होंगे। कर्क राशि के पराक्रम में वृद्धि होगी और कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिलेगी। वहीं, मकर राशि को इस दौरान करियर में अप्रत्याशित लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सोमवार का दिन सभी 12 राशियों के करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है।

राशिफल

मेष: मेष राशि के जातकों का आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। सप्तम जाया भाव में सूर्य के होने और सप्तम घर में ही चंद्रमा के होने से राज्य से मान-सम्मान मिलेगा। ये शुभ योग रुके हुए कार्यों को पूरा करवाएगा। इस दौरान धार्मिक यात्रा जाने का प्लान बनेगा, लेकिन कुछ अप्रत्याशित कारणों से योजना फिलहाल टल सकती है। शुभ कार्यों में व्यय से आपकी कीर्ति बढ़ेगी। संतान पक्ष से मन को संतोष प्राप्त होगा।

