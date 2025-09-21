Panchang And Rashifal: वृषभ, मिथुन और तुला राशि के लिए लाभदायक होगा आज का दिन

आज कन्या राशि में सूर्य, बुध के साथ चंद्रमा त्रिग्रह योग का करेंगे निर्माण

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 21 सितंबर 2025 को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के नाम जाना जाता है। जिसमें पितरों को तर्पण देते हुए विदाई दी जाती है। इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगेगा। भारत में दिखाई नहीं देने के कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस तिथि पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और शुभा योग का संयोग बन रहा है।

आज कन्या राशि में सूर्य, बुध के साथ चंद्रमा त्रिग्रह योग का निर्माण करेंगे। साथ ही आज सूर्य और चंद्रमा मिलकर शशि आदित्य योग बनाएंगे। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त 11:46 – 12:34 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 09:12-10:43 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे।

राशिफल

मेष: मेष राशि के जातको के लिए आज रविवार का दिन कुल मिलाकर अनुकूल कहा जा सकता है। आज आप अपने पेंडिंग काम के निपटाने में व्यस्त रह सकते हैं। घर की साफ सफाई और व्यवस्था में आपको आज जीवनसाथी की मदद करनी होगी अन्यथा जीवनसाथी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अचानक आने वाले काम की वजह से दिन के दूसरे भाग में आपको अपनी कार्ययोजना में परिवर्तन करना होगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आज आपकी रुचि बढेगी। आर्थिक मामलों में दिन आपका आज खचीर्ला रहेगा।

