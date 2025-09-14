Panchang And Rashifal: आज कई राशियों को लाभ दिलाएंगे शुक्र

दिनभर सुनफा योग रहेगा प्रभावी

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज जितिया व्रत है। यह व्रत संतान की रक्षा और दीघार्यु के लिए रखा जाता है। साथ ही आज पितृपक्ष का अष्टमी तिथि का श्राद्ध है। साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र प्रात: 08 बजकर 39 मिनट तक उपरांत मृगशिरा नक्षत्र का आरंभ होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त 4 बजकर 33 मिनट से सुबह 5 बजकर 19 मिनट तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 20 मिनट से 3 बजकर 9 मिनट तक रहेगा। निशीथ काल रात में 11 बजकर 53 मिनट से 12 बजकर 40 मिनट तक।

गोधूलि बेला शाम में 6 बजकर 27 मिनट से 6 बजकर 51 मिनट तक रहेंगी। शाम में 4 बजकर 30 मिनट से 6 बजे तक राहुकाल रहेगा। सूर्योदय सुबह में 6 बजकर 5 मिनट पर और सूर्यास्त शाम में 6 बजकर 27 मिनट पर होगा। आज सुनफा योग प्रभावी रहेगा। साथ ही आज कर्क राशि से जाते हुए शुक्र भी कई राशियों को लाभ दिलाएंगे।

राशिफल