Panchang And Rashifal: आज वसुमान योग से खुलेंगे किस्मत के दरवाजे

धन लाभ के साथ कार्यक्षेत्र में मिलेगी अपार सफलता

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 25 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि है, फिर चतुर्थी तिथी शुरू होगी। इस बार तृतीया तिथि दो दिन है। इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र और वैधृति योग का संयोग बन रहा है। आज तृतीया तिथि वृद्धि प्रात: 07 बजकर 06 मिनट तक उपरांत चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त 4 बजकर 36 मिनट से सुबह 5 बजकर 23 मिनट तक।

विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 13 मिनट से 3 बजकर 1 मिनट तक रहेगा। निशीथ काल रात में 11 बजकर 49 मिनट से 12 बजकर 37 मिनट तक। गोधूलि बेला शाम में 6 बजकर 14 मिनट से 6 बजकर 38 मिनट तक। आज गुरुवार के दिन कुंडली के ग्यारहवें भाव में शुक्र के सिंह राशि में विराजमान होने से बेहद शुभ वसुमान योग बन रहा है। इस योग से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन-समृद्धि प्राप्त होती है।

राशिफल