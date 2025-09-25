Panchang And Rashifal: आज वसुमान योग से खुलेंगे किस्मत के दरवाजे

धन लाभ के साथ कार्यक्षेत्र में मिलेगी अपार सफलता
Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 25 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि है, फिर चतुर्थी तिथी शुरू होगी। इस बार तृतीया तिथि दो दिन है। इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र और वैधृति योग का संयोग बन रहा है। आज तृतीया तिथि वृद्धि प्रात: 07 बजकर 06 मिनट तक उपरांत चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त 4 बजकर 36 मिनट से सुबह 5 बजकर 23 मिनट तक।
विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 13 मिनट से 3 बजकर 1 मिनट तक रहेगा। निशीथ काल रात में 11 बजकर 49 मिनट से 12 बजकर 37 मिनट तक। गोधूलि बेला शाम में 6 बजकर 14 मिनट से 6 बजकर 38 मिनट तक। आज गुरुवार के दिन कुंडली के ग्यारहवें भाव में शुक्र के सिंह राशि में विराजमान होने से बेहद शुभ वसुमान योग बन रहा है। इस योग से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन-समृद्धि प्राप्त होती है।
राशिफल
- मेष: मेष राशि के जातकों का आज का दिन अच्छा गुजरने वाला है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। कार्यस्थल पर लंबे समय से अटका हुआ कोई जटिल कार्य आज अचानक पूर्ण हो सकता है। अपने पारिवारिक और गृहस्थ जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा। जीवनसाथी के प्रति ईमानदारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
- वृषभ: वृषभ राशि के जातकों के लिए आप परीक्षा का दिन है। आज कार्यक्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा कार्य मिल सकता है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की शंका या असमंजस की स्थिति से दूर रहकर पूरे लगन से कार्य को पूरा करना होगा। इससे आपकी सराहना होगी और मान सम्मान बढ़ेगा।
- मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन सफलता दिलाने वाला साबित होगा। किसी भी जटिल कार्य को करने का आपका रचनात्मक तरीका आपको नई पहचान दिलाएगा। आपकी यही योग्यता और समझदारी अधिकारियों को पसंद आएगी, आगे चलकर आपके करियर के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस समय आपको मेहनत और लगन के साथ कार्य करते रहने की जरूरत है।
- कर्क: कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में काम के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको अपने कुछ जरूरी कार्यों से छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है। उद्योग या व्यवसाय के संचालन से जुड़े लोगों को आज के दिन थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। छोटे कर्मचारियों की गतिविधियों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यक है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है।
- सिंह: सिंह राशि के जातकों के स्वभाव में ही नेतृत्वकर्ता का होता है। ऐसे में अक्सर ये लोग कार्यक्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि, इनकी यह प्रवृत्ति कभी-कभी लोगों के बीच आलोचना का कारण भी बन सकती है। इसलिए बेहतर होगी की आप अधिकार जताने से पहले अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें। एक अच्छा अधिकारी बनने से पहले आपको एक अच्छा कार्यकर्ता बनने का प्रयास करना हो
- कन्या: गुरुवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए वाद-विवाद से भरा नजर आ रहा है। अपने सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार के अनावश्यक तर्क-वितर्क करने से बचना होगा। आपकी व्यावसायिक स्थिति में उतार-चढ़ाव नजर आ रहा है। ऐसे में आपको शांत दिमाग से उसपर ध्यान लगाने की जरूरत है। आज के दिन आपको सफलता पाने के लिए माहौल के साथ सामंजस्य बिठाना होगा।
- तुला: तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा अस्थिर नजर आ रहा है। सुबह से ही व्यक्तिगत जीवन के साथ कार्यक्षेत्र में कुछ अजीब-सा माहौल बना रहेगा, जो आपको परेशान कर सकती हैं। व्यापार और कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आपको संयम और धैर्य बनाए रखना होगा। जल्द ही आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं खत्म हो जाएंगी।
- वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातक को आज अचानक आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इनसे पार पाने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके व्यापार में आपको कुछ ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिससे आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। ऐसे में आपको तत्काल लाभ को छोड़कर दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रयास करना होगा होगा।
- धनु: धनु राशि के लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने से बचना होगा। यह कदम आपको पहले हुए नुकसान की भरपाई करने का मौका देगा। यह वक्त आपके लिए सीखने और समझदारी से काम लेने का है। जल्दबाजी या जोखिम उठाने से आपको बचना होगा। जोखिम भरी सफलता से बेहतर होगा कि आप पुराने और सुरक्षित कारोबार के रास्ते पर चलें।
- मकर: मकर राशि के जातकों का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा होगा। छुट्टी के बावजूद आपका मन अन्य कार्यों को निपटाने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि, कार्यक्षेत्र में आपकी गति उम्मीदों के कम चल रही है, जिससे आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। ऐसे में धैर्य के साथ योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा।
- कुंभ: कुंभ राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन आराम करने के लिए उत्तम रहेगा। लंबे समय तक आपने जो कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है, उसके बाद आपको थोड़ी शांति और एकांत की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यह समय मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने का है। सही मानसिक स्थिति के साथ ही आप भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
- मीन: मीन राशि के जातकों को आज धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। धन कमाने के लिए आपको नए-नए रास्ते नजर आएगंगे। इस दौरान आपके सहयोगियों का विचार आपसे मेल नहीं खाएगा। खासतौर पर धन कमाने के तरीकों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। यह सोच कुछ पलायनवादी भी लग सकती है। जल्दबाजी या गलत फैसले से बचें और समझदारी से निर्णय लें।