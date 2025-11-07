Panchang And Rashifal: आज मेष, मिथुन समेत इन राशियों मिलेगा लाभ

जानें सभी 12 राशियों का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 8 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर मृगशिर्षा नक्षत्र और शिव योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें शनिवार को अभिजीत मुहूर्त 11:43-12:26 मिनट तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 09:21-10:43 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय 06:39 और सूर्यास्त 17:30 पर होगा। आज वृश्चिक राशि में मंगल और बुध के आने से बेहद ही शुभ द्विग्रह योग का निर्माण हो रहा है।

मेष: मेष राशि के जातकों को खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान आप प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लंबे समय से रुका हुआ कार्य भी आज के दिन सम्पन्न होगा। राजनीतिक क्षेत्र में उम्मीद के मुताबिक सफलता मिलेगी। समाज के प्रति दायित्व भी आज के दिन पूरे होंगे। आंखों से जुड़ी कोई समस्या के उभरने की संभावना नजर आ रही है। शाम से लेकर रात का समय प्रियजनों के साथ हास्य परिहास में व्यतीत होगा।

