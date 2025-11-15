Panchang And Rashifal: आज वाशी योग में इन 5 राशियों होगा धन लाभ

जानें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 16 नवंबर, रविवार के दिन सूर्य से द्वादश भाव में शुक्र के होने से बेहद ही शुभ वाशी योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान तुला राशि में शुक्र और वृश्चिक राशि में सूर्य की स्थिति कई राशियों के लिए अकस्मात धन लाभ के योग बना रही है। इस योग के प्रभाव से कुछ लोगों को भागीदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी, तो कुछ का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन सभी 12 राशियों का कैसा रहने वाला है।

मेष: मेष राशि के जातकों का आज का दिन कार्यक्षेत्र में अच्छा गुजरने वाला है। भाग्य का आज के दिन साथ मिलेगा। दिन का ज्यादातर समय परोपकार के कार्यों में व्यतीत होगा। दिन में कुछ छोटी-छोटी परेशानियां देखने को मिलेंगी। हालांकि आप अपने व्यवहार से माहौल को सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे। रात के समय में जीवनसाथी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

वृष राशि के जातकों का आज का दिन परिवार के साथ सुखद बीतेगा। दोपहर तक भाग्य का साथ मिलेगा और इस दौरान कोई शुभ समाचार भी मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। शाम के समय किसी अतिथि के घर आने से आपको प्रसन्नता होगी। रात के समय में किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने से आपका सम्मान बढ़ेगा।

राशि स्वामी की उत्तम स्थिति आपके लिए शुभ साबित होगी। राशि पर बृहस्पति का द्वादश होकर परिभ्रमण अकस्मात बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति कराएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज के दिन आपकी व्यावसायिक योजनाओं को गति मिलेगी। राज्य में मान-सम्मान बढ़ेगा। हालांकि, इस दौरान शीघ्रता व भावुकता में लिया गया निर्णय आगे चलकर पश्चाताप का कारण बन सकता है।

आज के दिन कन्या राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। परिवार में किसी मंगल कार्य के होने से खुशी मिलेगी। आज के दिन रचनात्मक कार्यों में आपका मन लगेगा। कुछ विपरीत परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि अपने क्रोध पर काबू रखें। घर गृहस्थ की समस्या आज के दिन सुलझ जायेगी। राजकीय कार्यों में मदद मिलेगी। सूर्यास्त के समय अचानक लाभ होने के योग बन रहे हैं।

आज वृश्चिक राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इससे धन, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। आज के दिन रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा और प्रियजनों से मुलाकात होगी। वाणी पर संयम न रखने से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। शाम के समय प्रियजनों से भेंट और रात में सैर सपाटे का अवसर प्राप्त होगा।

आज व्यावसायिक क्षेत्र में मन मुताबिक लाभ होगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यवसाय में परिवर्तन की योजना बन सकती है। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी और पारिवारिक उत्तरदायित्व भी पूरे होंगे। शाम के समय धार्मिक स्थानों की यात्रा का प्रसंग प्रबल होकर स्थगित हो सकता है। रात के समय वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। वाहन में खराबी से खर्च बढ़ सकता है।

कुंभ राशि वालों को आज के दिन कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राशि स्वामी शनि की द्वितीय स्थिति के कारण पत्नी को अकस्मात शरीर कष्ट होने के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में भागदौड़ व अधिक खर्चे की स्थिति आ सकती है। किसी संपत्ति के लेन देन के समय उसके पूर्व संपत्ति के सारे वैधानिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर लें। शाम के समय पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। मीन: वैवाहिक जीवन आनन्द दायक बीतेगा। आज पास व दूर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। बिजनेस में बढ़ती प्रोग्रेस से आपको काफी खुशी होगी। इस दौरान विद्यार्थियों को मानसिक बौद्धिक भार से छुटकारा मिलेगा। शाम के समय घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। आपका दिमाग भी रिलेक्स होगा। माता-पिता की सलाह-आशीर्वाद आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

