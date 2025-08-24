Panchang And Rashifal: आज बन रहा शिव योग का संयोग, 5 राशियों के लिए सौभाग्यशाली रहेगा दिन

11:57 से 12:48 के बीच रहेगा अभिजीत मुहूर्त, 17:10 से 18:47 मिनट तक रहेगा राहुकाल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 24 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और शिव योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:48 के बीच रहेगा। राहुकाल दोपहर 17:10 से 18:47 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव होते हैं। सूर्योदय 05:58 और सूर्यास्त 18:47 पर होगा।

राशिफल