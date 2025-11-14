Bihar Assembly Election Result Live : आज साफ हो जाएगी बिहार की राजनीतिक तस्वीर

सुबह आठ बजे से शुरू होगा मतगणना का कार्य, चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारियां, सुरक्षा बल रहेंगे तैनात

Bihar Assembly Election Result Live (आज समाज), पटना : बिहार में नई विधानसभा की तस्वीर आज स्पष्ट हो जाएगी। दो चरणों में हुए मतदान के बाद आज सुबह आठ बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। ज्ञात रहे कि शांतिपूर्ण वोटिंग संपन्न कराने के बाद भारतीय चुनाव आयोग की कोशिश मतगणना कार्य भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की है। इसी के चलते पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक मतगणना सेंटर के बाहर व अन्य अहम स्थानों पर प्रदेश पुलिस के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बलों के जवान मुस्तैद रहेंगे। मतगणना का कार्य सुबह आठ बजे से शुरू होगा। शुरुआती रुझान सुबह 10 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। जबकि शाम तक किस पार्टी को कितनी सीट मिली सब क्लीयर हो जाएगा।

38 जिलों में 46 मतगणना सेंटर बनाए गए

बिहार में आज विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती की जाएगी। सुबह 8 बजे से राज्य के 38 जिलों में बने 46 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग शुरू होगी। इसके लिए सभी जगह कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यह प्रक्रिया 243 रिटर्निंग अधिकारियों और बराबर संख्या में तैनात पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगी। उम्मीदवार और उनके एजेंट भी वहां मौजूद रहेंगे। कुल 4,372 मतगणना टेबल लगाए गए हैं।अधिकारियों ने बताया कि मतगणना को देखते हुए शुक्रवार को पटना के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि कहीं भी कानून व्यवस्था को घात पहुंचाने की कोशिश न हो।

इस बार विधानसभा चुनाव में हुआ रिकॉर्ड मतदान

243 सीटों वाली विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था, जिसमें 67.13 प्रतिशत लोगों ने वोट डाला, जो अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की पूरी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। ज्ञात रहे कि 243 सीट के लिए कुल 2,616 उम्मीदवार मैदान में हैं और प्रदेश के करीब साढ़े छह करोड़ लोगों ने इनकी किस्मत का फैसला किया है।

सभी दल कर रहे जीत के दावे

चुनाव परिणाम आने से पहले तेजस्वी यादव ने जहां खुद को बिहार का नया सीएम ऐलान करते हुए खुद को जीत का प्रबल दावेदार बताया है तो वहीं नितीश यादव के समर्थकों ने भी उनको बिहार का अगला सीएम करार दिया है। आज शाम तक परिणाम सामने आ जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके सिर पर सीएम का ताज सजता है।

ये भी पढ़ें : Weather Update Today : पहाड़ों में प्रचंड सर्दी शुरू, जल्द गिरेगा मैदानों का पारा