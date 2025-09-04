Panchaang And Rashifal: आज सिंह और तुला राशि के जातकों को कठिन स्थितियों का करना होगा सामना

मेष, मिथुन और मकर राशि के जातकों को मिलेगा लाभ

Panchaang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि है। सौभाग्य योग दिन के 03 बजकर 21 मिनट तक उपरांत शोभन योग का आरंभ होगा। राहुकाल दोपहर 01 बजकर 30 मिनट से 03 बजे तक। द्वादशी तिथि अर्धरात्रोत्तर 04 बजकर 08 मिनट तक। उत्तराषाढ़ नक्षत्र पूर्वाह्न 11 बजकर 44 मिनट तक उपरांत श्रवण नक्षत्र का आरंभ। चन्द्रमा दिन रात मकर राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय सुबह में 6 बजे और सूर्यास्त शाम में 6 बजकर 39 मिनट पर होगा।

राशिफल