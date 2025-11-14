Panchang And Rashifal: आज मेष, कर्क और कन्या राशि के जातकों को मिलेगा विशेष लाभ

जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 14 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और वैधृति योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:40 – 12:23 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 10:42 – 12:01 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। ऐसे में आज वसुमान योग का संयोग बन रहा है जिससे आज का दिन मेष, कर्क और कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। तो देखें अपना आज का राशिफल विस्तार पूर्वक।

राशिफल

मेष: मेष राशि के जातकों को आज पंचम चंद्रमा के होने से शुभ लाभ मिलेगा। आपको पिता और घर के बड़ों से सहयोग और लाभ मिलेगा। भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होंगे और आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी, जोखिम लेकर भी आप कल लाभ ले पाएंगे। उच्च सम्मानित लोगों से संपर्क बनेंगे। व्यापार और व्यवसाय के विस्तार के लिए किया गया आपका प्रयास सफल होगा। कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज शाम का समय आप धार्मिक कार्यों में व्यतीत करेंगे। मान सम्मान और यश भी मिलेगा।

