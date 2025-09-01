Panchaang And Rashifal: आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में करेंगे संचरण

ज्येष्ठा नक्षत्र और विष्कंभ योग का बन रहा संयोग

Panchaang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 1 सितंबर 2025 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र और विष्कंभ योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 11:55-12:45 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 07:37-09:11 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय 06:02 और सूर्यास्त 18:38 पर होगा।

राशिफल