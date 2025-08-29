Panchaang And Rashifal: आज तुला राशि में रहेंगे चंद्रमा

जानें राशिफल

Panchaang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज 29 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह का 21वां दिन है। साथ ही आज पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी है, जो कि 08:21 पी एम तक जारी रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि लग जाएगी। बता दें कि आज शुक्रवार का दिन है। इस दिन सूर्य देव सिंह राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। आपको बता दें, आज शुक्रवार के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम बजे तक है।

इस दिन राहुकाल 10:46 ए एम से 12:22 पीएम बजे तक रहेगा। आज कोई खास त्योहार या व्रत नहीं है, लेकिन वार के हिसाब से आप शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, जो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। सूर्योदय 05:58 एएम और सूर्यास्त 06:46 पीएम पर होगा।

राशिफल