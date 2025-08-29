Panchaang And Rashifal: आज तुला राशि में रहेंगे चंद्रमा

जानें राशिफल
Panchaang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज 29 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह का 21वां दिन है। साथ ही आज पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी है, जो कि 08:21 पी एम तक जारी रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि लग जाएगी। बता दें कि आज शुक्रवार का दिन है। इस दिन सूर्य देव सिंह राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। आपको बता दें, आज शुक्रवार के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम बजे तक है।
इस दिन राहुकाल 10:46 ए एम से 12:22 पीएम बजे तक रहेगा। आज कोई खास त्योहार या व्रत नहीं है, लेकिन वार के हिसाब से आप शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, जो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। सूर्योदय 05:58 एएम और सूर्यास्त 06:46 पीएम पर होगा।
राशिफल
- मेष: आज मेष राशि के सप्तम भाव चंद्रमा का गोचर होगा। ऐसे मं आज का दिन कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा। घर पर किसी मेहमान के आगमन से चहल पहल की स्थिति रहेगी। रिश्तों में चल रहे मनमुटाव को आप बातचीत के जरिए खत्म करेंगे। आप अपने जीवनसाथी के लिए कुछ उपहार भी ले सकते हैं। आप नैतिक मूल्यों को पूरा महत्व देंगे। पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है और आपको कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचना होगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। आज भाग्य 96% आपके पक्ष में रहेगा। आपको आज अन्न का दान देना चाहिए और पीपल को जल देना चाहिए।
- वृषभ: वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा। आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। आपको कोई नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। आपकी वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलाएगी। बड़े मुनाफे के चक्कर में आपको कोई भी छोटा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। विरोधी और शत्रुओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। कार्यक्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा, शाम का समय प्रेमी के साथ रोमांटिक बिताएंगे। आज भाग्य 81% आपके पक्ष में रहेगा। शनिदेव के दर्शन करें और तेल चढ़ाएं।
- मिथुन: मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक होगा। कार्यस्थल पर आपके कुछ शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। यदि आप किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे समय पर पूरा करें। लेन-देन के मामले में आपको व्यावहारिक रहना चाहिए। कानूनी मामलों में आपको आज सजग सावधान रहना चाहिए और कोई भी काम जिम्मेदारी से करना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी मित्र से आज सहयोग मिल सकता है। आज भाग्य 82% आपके पक्ष में रहेगा। शनि स्तोत्र का पाठ करें।
- कर्क: कर्क राशि के लोगों के लिए आज शुक्रवार का दिन मिलाजुला रहेगा। आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ वरिष्ठ लोगों से मिलकर आप अपनी किसी समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। बिजनेस करने वाले लोगों को अपनी योजनाओं पर पूरा लाभ मिलेगा। यात्रा पर जा रहे हैं तो आज आपको सतर्कता और सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। आज भाग्य 86% आपके पक्ष में रहेगा। सफेद चंदन का तिलक लगाएं एवं भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल दें।
- सिंह: सिंह राशि के लोगों के लिए आज शुक्रवार का दिन अनुकूल रहने वाला है। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। आपका प्रभाव और सम्मान भी आज बढेगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण चचार्ओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें नहीं तो शिक्षा में बाधा आ सकती है। आपको जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचना होगा और किसी मित्र से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आप अपनी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे। आज भाग्य 83% आपके पक्ष में रहेगा। भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं।
- कन्या राशि: कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। भाग्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि जागृत होगी। आप कुछ धार्मिक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेंगे। आपकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैलेगी। एक से अधिक स्रोतों से धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपके लिए सलाह है कि आज बड़े लक्ष्य की चाह में छोटे लक्ष्य को हाथ से मत जाने दे। सहयोगियों और साझेदारो से पूरा सहयोग मिलेगा। आज भाग्य 82% आपके पक्ष में रहेगा। शिव चालीसा का पाठ करें।
- तुला: तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। सेहत के मामले में आज का दिन नरम रह सकता है। खान-पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कार्यस्थल पर आपको कोई भी जोखिम भरा काम करने से बचना चाहिए। कोई अधूरा काम आपका पूरा होगा। आपके द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत किया जाएगा। अचानक लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के सदस्यों से आपको आज सहयोग मिलेगा। आज भाग्य 80% आपके पक्ष में रहेगा। आपको आज शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
- वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। आपको आज सेहत के मामले में अपना ध्यान रखना चाहिए। अपने खानपान में सावधानी बरतें। पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आप कार्यक्षेत्र में आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सहकर्मी और अधिकारी आपकी प्रशंसा भी करेंगे। आज आपको अपने बच्चों से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लव लाइफ के मामले में दिन आज अनुकूल रहेगा। आज भाग्य 84% आपके पक्ष में रहेगा। श्रीशनि चालीसा का पाठ करें।
- धनु: धनु राशि के लिए आज सितारे बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको आज अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आज आप प्रभाव और सम्मान बढ़ाने में सफल रहेंगे। आज जिम्मेदारियां बढ़ने से आप थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के प्रयास आज सफल हो सकते हैं। बिजनेस करने वाले जातकों को आज अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपको किसी को भी पैसा उधार देने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज के दिन आप बेहतर कर सकते हैं। आज भाग्य 82% आपके पक्ष में रहेगा। पीपल पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं।
- मकर: मकर राशि के जातकों के लिए आज शुक्रवार का दिन कई मामलों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने बड़ों से आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। कला कौशल में भी निखार आएगा और इसका लाभ आप कार्यक्षेत्र में प्राप्त कर पाएंगे। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को आज अच्छा अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। आपको आज लव लाइफ में प्रेमी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। कोई अधूरी चाहत पूरी होने से आपको खुशी मिलेगी। किसी मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है। आज भाग्य 81% आपके पक्ष में रहेगा। हनुमानजी को सिंदूर भेट करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
- कुंभ: कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल और सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखने में सफल रहेंगे। आपको आज शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संपत्ति संबंधी कोई विवाद सुलझ सकता है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए आज जो भी काम करें उसमें सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। किसी कारण से आज अचानक यात्रा का संयोग बन सकता है। आज भाग्य 84% आपके पक्ष में रहेगा। राहु के मंत्र ओम रां राहवे नम: का जप करें।
- मीन: मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आप आज सामाजिक कार्यो में भाग ले सकते हैं। आपको अपने किसी रिश्तेदार से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। आपके अंदर सहयोग की भावना भी बनी रहेगी। आपको कोई महत्वपूर्ण बात गुप्त रखनी होगी, नहीं तो लोग आपकी गलतियों का फायदा उठा सकते हैं। आपके सितारे बताते हैं कि आप आज नौकरी में प्रबंधन क्षमता का भी लाभ ले पाएंगे।