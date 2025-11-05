Panchang And Rashifal: आज मेष और कर्क राशि वालों की चमकेगी किस्मत

आइए जानें सभी 12 राशियों का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज 06 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि पर कृत्तिका नक्षत्र और व्यतिपाता योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त 11:39 – 12:22 मिनट तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 13:22 -14:43 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय 06:36 और सूर्यास्त 17:26 पर होगा। आज बुध के वृश्चिक राशि में होने और सूर्य के द्वादश में होने से वेशी योग का निर्माण हो रहा है। यह शुभ योग करियर, परिवार और सामाजिक जीवन में लाभकारी परिणाम देगा। मेष राशि के रुके काम पूरे होंगे, कर्क को आजीविका में लाभ मिलेगा, और कन्या को कानूनी मामलों में जीत हासिल होगी। आइए विस्तार से जानें सभी 12 राशियों का राशिफल।

राशिफल