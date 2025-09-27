Panchang And Rashifal: आज सूर्य-बुध की युति से चमकेगी इन राशियों की किस्मत

रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रहेंगे कर्क राशि के जातक

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज (27 सितंबर 2025) अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में मौजूद होंगे। इस राशि के स्वामी मंगल देव हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। साथ ही आज अनुराधा नक्षत्र अर्धरात्रोत्तर 01 बजकर 08 मिनट तक उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का आरंभ होगा। आज स्कंद षष्ठी व्रत का संयोग बना है। इसमें भगवान कार्तिकेय की पूजा करते हैं। आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, बालव करण, प्रीति योग, पूर्व का दिशाशूल और वृश्चिक में चंद्रमा है।

रवि योग सुबह में 06:12 बजे से लेकर सुबह 07:15 बजे तक है। सूर्योदय 06:12 एएम और सूर्यास्त 06:12 पीएम पर होगा। शनिवार के दिन कन्या राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का बन रहा है। बुधादित्य योग के प्रभाव से कुछ राशियों को आर्थिक लाभ होने वाला है। जबकि कर्क और सिंह राशि वाले रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रहेंगे। कन्या राशि को संयम से काम लेना होगा, जबकि धनु और मकर राशि वालों को जोखिम और साझेदारी लाभदायक साबित होगी।

राशिफल

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन शुभ संयोग लेकर आ रहा है। अर्धरात्रि के बाद चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और शुभ कार्यों में शामिल होने का मौका मिलेगा। दोपहर के बाद किसी बड़ी डील के फाइनल होने की संभावना भी नजर आ रही है। राज्य या उच्च स्तर से विशेष सम्मान मिल सकता है। भौतिक उन्नति के अवसर भी आज आपको मिल सकते हैं।

