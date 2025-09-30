Panchang And Rashifal: आज इन 3 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के द्वार

आज के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ बनेगा शोभन योग का संयोग

(आज समाज), नई दिल्ली: 30 सितंबर, मंगलवार का दिन है और आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि है। आज के दिन कन्या पूजन करते हुए मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा होगी। पंचांग के अनुसार आज के दिन चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगी जहां पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी जिसे बहुत ही शुभ फलदायी होगा। आज के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ शोभन योग का भी संयोग बनेगा जिससे कई राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। दोपहर में 3 बजे से 4 बजकर 30 मिनट तक राहुकाल रहेगा।

राशिफल

मेष: चंद्रमा धनु राशि में आपके साहस और उत्साह को बढ़ाएंगे। यात्रा, सीखने और नए विचारों के अवसर प्राप्त होंगे। पेशेवर जीवन में नेटवर्किंग और रचनात्मक सोच से विस्तार संभव है। रिश्तों में खुलापन और आनंद लाभ देंगे। किसी भी बड़े निर्णय से पहले विचारपूर्वक योजना बनाएं।

चंद्रमा धनु राशि में आपके साहस और उत्साह को बढ़ाएंगे। यात्रा, सीखने और नए विचारों के अवसर प्राप्त होंगे। पेशेवर जीवन में नेटवर्किंग और रचनात्मक सोच से विस्तार संभव है। रिश्तों में खुलापन और आनंद लाभ देंगे। किसी भी बड़े निर्णय से पहले विचारपूर्वक योजना बनाएं। वृषभ: चंद्रमा धनु राशि में होने से परिवर्तन, साझा वित्त और भावनाओं पर ध्यान बढ़ेगा। निवेश और साझेदारी में सतर्कता आवश्यक है। सिंह राशि में शुक्र आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सौहार्द्र लाएंगे। पेशेवर मामलों में शनि के प्रतिगामी प्रभाव से देरी संभव है, परंतु धैर्य आपके पक्ष में रहेगा।

चंद्रमा धनु राशि में होने से परिवर्तन, साझा वित्त और भावनाओं पर ध्यान बढ़ेगा। निवेश और साझेदारी में सतर्कता आवश्यक है। सिंह राशि में शुक्र आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सौहार्द्र लाएंगे। पेशेवर मामलों में शनि के प्रतिगामी प्रभाव से देरी संभव है, परंतु धैर्य आपके पक्ष में रहेगा। मिथुन: गुरु आपके राशि में हैं और चंद्रमा आपकी सप्तम भाव में हैं, जिससे संबंधों पर प्रकाश पड़ेगा। पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में सहयोग से लाभ मिलेगा। संचार और आकर्षण आपके लिए नए अवसर खोलेंगे। ध्यानपूर्वक सुनना और संतुलित निर्णय लेना आज आवश्यक है।

गुरु आपके राशि में हैं और चंद्रमा आपकी सप्तम भाव में हैं, जिससे संबंधों पर प्रकाश पड़ेगा। पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में सहयोग से लाभ मिलेगा। संचार और आकर्षण आपके लिए नए अवसर खोलेंगे। ध्यानपूर्वक सुनना और संतुलित निर्णय लेना आज आवश्यक है। कर्क: चंद्रमा धनु राशि में स्वास्थ्य, कार्य और दिनचर्या पर ध्यान देंगे। काम और आराम में संतुलन बनाना आवश्यक है। सूर्य और बुध कन्या राशि में आपके पेशेवर मामलों में सफलता दिलाएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों की भी आवश्यकता रहेगी। भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज न करें।

चंद्रमा धनु राशि में स्वास्थ्य, कार्य और दिनचर्या पर ध्यान देंगे। काम और आराम में संतुलन बनाना आवश्यक है। सूर्य और बुध कन्या राशि में आपके पेशेवर मामलों में सफलता दिलाएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों की भी आवश्यकता रहेगी। भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज न करें। सिंह: शुक्र आपके राशि में हैं जो आकर्षण और रचनात्मकता लाएंगे। चंद्रमा धनु राशि में आपके रोमांस और उत्साह को बढ़ाएंगे। आज का दिन कला, प्रेम और संबंधों में सफलता का है। पेशेवर जीवन में आत्मविश्वास से लाभ मिलेगा। अहंकार से बचें। छोटे बच्चों या परिवार के साथ समय बिताना सुख देगा।

शुक्र आपके राशि में हैं जो आकर्षण और रचनात्मकता लाएंगे। चंद्रमा धनु राशि में आपके रोमांस और उत्साह को बढ़ाएंगे। आज का दिन कला, प्रेम और संबंधों में सफलता का है। पेशेवर जीवन में आत्मविश्वास से लाभ मिलेगा। अहंकार से बचें। छोटे बच्चों या परिवार के साथ समय बिताना सुख देगा। कन्या: सूर्य और बुध आपकी राशि में हैं, जिससे आपका विश्लेषणात्मक पक्ष मजबूत होगा। बारीक और सटीक कार्यों में सफलता मिलेगी। चंद्रमा धनु राशि में पारिवारिक जिम्मेदारियों को सामने लाते हैं। कार्य और निजी जीवन में संतुलन जरूरी है। आलोचना से बचें।

सूर्य और बुध आपकी राशि में हैं, जिससे आपका विश्लेषणात्मक पक्ष मजबूत होगा। बारीक और सटीक कार्यों में सफलता मिलेगी। चंद्रमा धनु राशि में पारिवारिक जिम्मेदारियों को सामने लाते हैं। कार्य और निजी जीवन में संतुलन जरूरी है। आलोचना से बचें। तुला: मंगल आपके राशि में संकल्प और ऊर्जा लाएंगे, जबकि चंद्रमा धनु राशि में संचार को सक्रिय करेंगे। आज नेटवर्किंग और सीखने में लाभ मिलेगा। पेशेवर मामलों में संतुलन बनाए रखें। रिश्तों में स्पष्ट और कोमल संवाद आवश्यक है।

मंगल आपके राशि में संकल्प और ऊर्जा लाएंगे, जबकि चंद्रमा धनु राशि में संचार को सक्रिय करेंगे। आज नेटवर्किंग और सीखने में लाभ मिलेगा। पेशेवर मामलों में संतुलन बनाए रखें। रिश्तों में स्पष्ट और कोमल संवाद आवश्यक है। वृश्चिक: चंद्रमा धनु राशि में होने से आपके वित्तीय मामलों पर ध्यान रहेगा। आज का दिन वित्तीय योजना बनाने के लिए शुभ है। सिंह राशि में शुक्र पेशेवर पहचान और मान्यता दिलाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में पुराने मतभेद भूलकर आगे बढ़ें।

चंद्रमा धनु राशि में होने से आपके वित्तीय मामलों पर ध्यान रहेगा। आज का दिन वित्तीय योजना बनाने के लिए शुभ है। सिंह राशि में शुक्र पेशेवर पहचान और मान्यता दिलाएंगे। व्यक्तिगत जीवन में पुराने मतभेद भूलकर आगे बढ़ें। धनु: चंद्रमा आपके राशि में हैं, जो उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। आज नए आरंभों के लिए उत्तम दिन है। सकारात्मक दृष्टिकोण से अवसर प्राप्त होंगे। रिश्तों में गर्मजोशी गहराएगी। कठोरता से बचें। सलाह और सीख के प्रति खुले रहें।

चंद्रमा आपके राशि में हैं, जो उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। आज नए आरंभों के लिए उत्तम दिन है। सकारात्मक दृष्टिकोण से अवसर प्राप्त होंगे। रिश्तों में गर्मजोशी गहराएगी। कठोरता से बचें। सलाह और सीख के प्रति खुले रहें। मकर: चंद्रमा धनु राशि में होने से आत्मनिरीक्षण और शांति का अवसर मिलेगा। पेशेवर मामलों में धैर्य बनाए रखें। शनि के प्रतिगामी प्रभाव से देरी संभव है। व्यक्तिगत जीवन में संवाद संबंध मजबूत करेगा।

चंद्रमा धनु राशि में होने से आत्मनिरीक्षण और शांति का अवसर मिलेगा। पेशेवर मामलों में धैर्य बनाए रखें। शनि के प्रतिगामी प्रभाव से देरी संभव है। व्यक्तिगत जीवन में संवाद संबंध मजबूत करेगा। कुंभ: राहु आपके राशि में हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ाएंगे। चंद्रमा धनु राशि में मित्रता और सामाजिक ऊर्जा लाएंगे। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ सहयोग लाभदायक होगा। पेशेवर टीमवर्क सफलता दिलाएगा। नए रिश्ते नए अवसर लाएंगे।

राहु आपके राशि में हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ाएंगे। चंद्रमा धनु राशि में मित्रता और सामाजिक ऊर्जा लाएंगे। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ सहयोग लाभदायक होगा। पेशेवर टीमवर्क सफलता दिलाएगा। नए रिश्ते नए अवसर लाएंगे। मीन: शनि वक्री होने से धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में करियर और महत्वाकांक्षा पर ध्यान देंगे। आज का दिन संतुलित प्रयासों से सफलता का है। प्रियजनों को समय दें और असंभावित लक्ष्यों के पीछे न भागें।

