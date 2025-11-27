Shani Margi: आज शनि होंगे मार्गी, बनने लगेंगे बिगड़े काम

जानें आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है असर

Shani Margi, (आज समाज), नई दिल्ली: 28 नवंबर 2025 को शनि देव मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं और यह बदलाव एक महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन लेकर आता है। पिछले कुछ महीनों से शनि वक्री थे, जिसके कारण कामों की गति धीमी थी और जिंदगी के कुछ हिस्सों में भारीपन, रुकावट या उलझन महसूस हो रही थी। अब जब शनि देव मार्गी होंगे, तो दिशा और उद्देश्य दोनों अधिक स्पष्ट होने लगेंगे।

यह परिवर्तन मीन राशि में हो रहा है इसलिए ऊर्जा में सहजता, गहराई, भावनात्मक संतुलन और आत्म-चिंतन का अवसर मिलता है। यह समय है खुद को स्थिर करने, भीतर की आवाज सुनने और उन जिम्मेदारियों को संभालने का है जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं।

किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा

शनि देव आपके बारहवें भाव को सक्रिय करते हैं। यह समय भीतर झांकने, पुराने डर या चिंताओं को छोड़ने और लंबित कामों को पूरा करने का है। शनि का छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव आपके स्वास्थ्य, दिनचर्या और कामकाज को सुधारने में मदद करता है। नियमित प्रयास से जीवन में स्थिरता बढ़ेगी। उपाय: ॐ शं शनैश्चराय नम: का जप करें। शनिवार को काले तिल दान करें

शनि देव आपके ग्यारहवें भाव को मार्गी करते हैं, आय, लक्ष्य और सामाजिक दायरे में सुधार दिखाई देगा। जो काम पहले धीमे चल रहे थे, वे अब गति पकड़ेंगे। पांचवें भाव पर शनि की दृष्टि से पढ़ाई, प्रेम, बच्चों और क्रिएटिव कामों में संयम रखना होगा, पर धीरे-धीरे सुधार होगा। उपाय: शनिवार को काली गाय को भोजन कराएं। शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं।

शनि देव आपके दशम भाव करियर में मार्गी होंगे। काम के प्रति फोकस बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभाएंगे। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि घरपरिवार और करियर के बीच संतुलन की मांग करती है। शांत रहकर काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। उपाय: रिश्तों को संभालने के लिए घर में बहस से बचें। शनिवार को तिल का तेल का दीपक जलाएं।

शनि देव आपके नवम भाव में मार्गी होंगे जिससे शिक्षा, यात्रा, भाग्य और ज्ञान में प्रगति होगी। जो फैसले पहले रुके थे, वे स्पष्ट होंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि साहस, संवाद और दृढ़ता को मजबूत करेगी। मेहनत का फल स्थिर रूप से मिलेगा। उपाय: मंदिर जाने से मानसिक शांति मिलेगी। काले कंबल या गरम कपड़े दान करें।

आठवें भाव में शनि मार्गी होने से परिवर्तन, साझेदारी वित्त और भावनात्मक गहराई में धीरे-धीरे प्रगति होगी। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि बोलचाल और खर्च दोनों में सावधानी की सलाह देती है। उपाय: पीपल पेड़ पर जल चढ़ाएं। शनिवार को शराब सेवन से बचें।

शनि आपके सप्तम भाव में मार्गी होंगे जिससे साझेदारी और रिश्ते सही होंगे। रुके हुए संबंध या बातचीत अब धीरे-धीरे सुधर सकते हैं। पहले भाव पर शनि की दृष्टि आपको अधिक मजबूत, जिम्मेदार और धैर्यवान बनाती है। उपाय: शनिवार को गहरे नीले रंग के कपड़े पहनें। रिश्तों में धैर्य रखें, सुधार आएगा।

छठे भाव में शनि देव का मार्गी होना स्वास्थ्य, दिनचर्या और नौकरी में सुधार देगा। आप चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। बारहवें भाव पर दृष्टि आपको फिजूल की चिंता छोड़कर भीतर की स्पष्टता पर जोर देती है। उपाय: शनिवार को लोहे की वस्तुएं दान करें। नियमित ध्यान करें, आपका फोकस बढ़ेगा।

पांचवें भाव में शनि मार्गी आपको पढ़ाई, प्रेम, क्रिएटिविटी और बच्चों से जुड़े मामलों में स्थिरता देंगे। ग्यारहवें भाव पर शनि की दृष्टि लक्ष्यों में धीरज और टीमवर्क से लाभ दिखाती है। उपाय: सुबह-सुबह कौओं को दाना डालें। गहरे रंग का ब्रेसलेट पहनें

चौथे भाव में शनि मार्गी होने से घर, परिवार और भावनाओं पर ध्यान बढ़ेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन ये आपकी नींव को मजबूत करेंगी। दसवें भाव पर दृष्टि करियर में मेहनत और जिम्मेदारी बढ़ाएगी। उपाय: दूध और चावल का दान करें। शनिवार को शनि मंत्र जपें।

तीसरे भाव में शनि मार्गी होने पर कमीुनिकेशन, साहस और निर्णय क्षमता मजबूत होगी। जो काम मेहनत मांगते हैं, वे अब आगे बढ़ेंगे। नवम भाव पर दृष्टि होने से भाग्य और सीखने के अवसर बढ़ेंगे। उपाय: अनावश्यक झगड़ों से बचें। बुजुर्गों की सेवा करें।

दूसरे भाव में शनि मार्गी होने से आर्थिक फैसले बेहतर होंगे, बोलचाल में समझदारी आएगी। परिवार से जुड़े मामलों में सुधार महसूस होगा। आठवें भाव पर दृष्टि से भावनात्मक स्थिरता और साझा संसाधनों को बेहतर संभालने का समय मिलेगा। उपाय: अपने पास छोटा लोहे का टुकड़ा रखें। नए कर्ज लेने से बचें।

पहले भाव में शनि मार्गी होने से आप अधिक अनुशासित, केंद्रित और गंभीर बनेंगे। यह समय स्वयं को सुधारने का है। सातवें भाव पर दृष्टि से रिश्तों में समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी बढ़ने का संकेत है। उपाय: शनिवार को गहरे नीले रंग का स्कार्फ पहनें। बड़ों का सम्मान करें, आपसी समझ बढ़ेगी।

मीन राशि में शनि के मार्गी होने का क्या अर्थ है?

इसका अर्थ है कि शनि देव वक्री चाल छोड़कर सीधी चाल में आ गए हैं। यह बदलाव जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और दिशा लाता है। मीन राशि में मार्गी होने से भावनात्मक संतुलन और सोच-समझकर फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है।

इस बदलाव से किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ होगा?

मकर, कुंभ, मीन, वृषभ, कन्या और वृश्चिक राशि को करियर, स्थिरता, आत्मविश्वास और दीर्घकालिक योजनाओं में अच्छा लाभ मिल सकता है।

इस समय लोगों को क्या नहीं करना चाहिए?

जिम्मेदारियों को न टालें। जल्दबाजी में फैसले न लें। शॉर्टकट से बचें। शनि देव निरंतर प्रयास का फल देते हैं इसलिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है।

