Panchang And Rashifal: आज कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को मिलेगा लाभ का मौका

गौरी योग का निर्माण कर रहे हैं चंद्रमा

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 17 सितंबर 2025 को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होगी। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो पितरों को समर्पित होता है। इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और परिघा योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:11 – 13:43 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे।

सूर्योदय 06:07 और सूर्यास्त 18:26 पर होगा। आज कई शुभ योग बन रहे हैं। चंद्रमा अपनी राशि में बैठकर आज गौरी योग का निर्माण कर रहे हैं जबकि आज चंद्रमा से द्वादश भाव में गुरु और द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान हैं। ऐस में आज के दिन दुरुधरा योग भी बन रहा है। ऐसे में आज के दिन शुभ ग्रह स्थिति से कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों को लाभ का मौका मिलेगा।

राशिफल

मेष: मेष राशि के लोगों के लिए कल का दिन मानसिक तनाव और उलझन की वृद्धि करने वाला रहेगा। आपके सितारे कहते हैं कि आप आज वाणी को संयमित रखने का प्रयास करें तभी आपको सफलता मिलेगी और आप रिश्तो को भी बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। वैसे आज आपको आज नौकरी में अपना काम सावधानी से करना होगा, विरोधी सक्रिय रहेगं। खानपान में संयम रखें, सेहत में नरमी की आशंका है। वैसे आपको बच्चो की ओर से खुशी मिलेगी। बैंकिंग से संबंधित कोई काम है तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। वृषभ: वृषभ राशि के लिए आज बुधवार का दिन लाभदायक रहेगा। आपको आज कुछ नया करने और सीखने का अवसर मिलेग। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। वृषभ राशि के जातको को आज करियर में भी उन्नति मिलने का शुभ संकेत दिख रहा है। सामाजिक क्षेत्र में आपका सम्मान और प्रभाव बढेगा। लव लाइफ मे के मामले में आपको आज ग्रहों की शुभ स्थिति का लाभ मिलेगा। कारोबार में आज शाम आपको लाभ का विशेष अवसर मिलने वाला है। आप कारोबार में विस्तार के लिए भी काम कर सकते है।

