Panchang And Rashifal: आज कला योग में इन राशि के जातकों को मिलेगा आर्थिक लाभ

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 19 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र और सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें बुधवार को अभिजीत मुहूर्त 11:41-12:23 मिनट तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:02-13:22 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। तुला राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति से बहुत ही महत्वपूर्ण कला योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, जबकि शुक्र वैवाहिक सुख, प्रेम और भौतिक सुख-समृद्धि का कारक है।

इस युति के प्रभाव से मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों को करियर में उन्नति मिलेगी, जबकि सिंह राशि की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि बुधवार के दिन कला योग सभी 12 राशियों के करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है।

मेष: मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि आप इन छोटी-छोटी परेशानियों से घबराएंगे नहीं। हालांकि, आज सरकार अथवा व्यवस्था की तरफ से कुछ परेशानियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। किसी प्रकार के कानूनी विवाद में फंसने के आसार दिख रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिसमें आपकी हिम्मत जवाब दे जाए। ऐसे में पलायन करना आपके लिए हानि का कारण बनेगा।

