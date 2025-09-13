Panchang And Rashifal: आज वृषभ, सिंह और कन्या राशि के जातकों को मिल सकता है लाभ

आज किया जाएगा सप्तमी श्राद्ध

(आज समाज), नई दिल्ली: आज यानी शनिवार 13 सिंतबर के दिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो सुबह तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। ऐसे में आज पितृ पक्ष का सप्तमी श्राद्ध किया जाएगा। सूर्योदय सुबह 6 बजकर 5 मिनट और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 28 मिनट पर होगा।

अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 52 मिनट से दोपहर 12 बजकर 42 मिनट तक और अमृत काल सुबह 7 बजकर 58 मिनट से सुबह 9 बजकर 27 मिनट तक रहेगा। षष्ठी तिथि सुबह 7 बजकर 23 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। आज चंद्रदेव कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे। आज के दिन चंद्रमा के गोचर से वृषभ, सिंह और कन्या राशि के जातको को लाभ मिल सकता है।

राशिफल