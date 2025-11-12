Sanatan Ekta Padyatra: आज 5वें दिन 16 किलोमीटर का सफर तय करेंगी सनातन एकता पदयात्रा

सुबह 8 बजे पलवल के तुमसरा गांव से शुरू हो चुकी है यात्रा

Sanatan Ekta Padyatra, (आज समाज), पलवल: बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज हरियाणा में 5वां दिन है। यात्रा ने 8 नवंबर को फरीदाबाद से हरियाणा में एंटर हुई थी। 10 नवंबर को यात्रा ने पलवल जिले में प्रवेश किया था। आज 5वें दिन यात्रा सुबह 8 बजे पलवल के तुमसरा गांव से शुरू हो चुकी है।

दोपहर को बंचारी गांव में भोजन के लिए रुकेगी। यात्रा का रात्रि विश्राम होडल अनाज मंडी में होगा। पूरे दिन यात्रा 16 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यह यात्रा 16 नवंबर को बाँके बिहारी मंदिर, वृंदावन (उत्तर प्रदेश) में संपन्न होगी।

विदेशी ताकतें हमें डराने का प्रयास कर रही, सब भारतीयों को कदम से कदम मिलाकर इन्हें जवाब देना पड़ेगा

कल पलवल में यात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि हम जहां से चले, वहां एक देशद्रोही के घर से विस्फोटक पदार्थ मिला। ये बम बनाने के काम आता है। वह किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा था। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हमने गीत संगीत बंद करा दिया। विदेशी ताकतें हमें डराने के लिए ये सब कर रही हैं। हम सब भारतीयों को कदम से कदम मिलाकर इन्हें जवाब देना पड़ेगा।

एक युवक की हो चुकी मौत

पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर अटोहा मोड़ के पास सनातन एकता पदयात्रा में शामिल 35 साल के सुभाष जाटव नाम के एक युवक की क्रेन से टक्कर लगने से मौत हो गई। सुभाष ऋषिकेश का रहने वाला था। घायल हालत में उसे अस्पताल में ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

