Panchang And Rashifal: आज वृषभ, कन्या और तुला सहित कई राशियों को मिलेगा लाभ

आज बनेगा गजकेसरी और नवम पंचम योग

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज 01 अक्तूबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर पूवार्षाढ़ा नक्षत्र और अतिगंदा योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:07- 13:35 मिनट तक रहेगा। सूर्योदय 06:14 और शाम सूर्यास्त 18:00 पर होगा। आज चंद्रमा का गोचर धनु उपरांत मकर राशि में होगा।

इस गोचर में आज चंद्रमा पूवार्षाढ़ा उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे है। चंद्रमा के इस गोचर से दिन के पहले भाग में आज गजकेसरी योग बनेगा। जबकि आज दिन के दूसरे भाग में चंद्रमा का बुध और सूर्य के साथ नवम पंचम योग बनेगा। जबकि कन्या राशि में बुध के उदित होने से भी कई राशियों में लाभ का संयोग बना है।

राशिफल

मेष: मेष राशि के जातको के लिए आज का दिन परेशानियों को दूर करने वाला रहेगा। संतान के भविष्य से जुड़ा कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। आपकी राशि से नवम उपरांत दशम भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको मित्रों से सहयोग भी आज मिल रहा है। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज परिवार के साथ मनोरंजक समय बिताएंगे। विद्यार्थी आज पढ़ाई से ज्यादा मनोरंजन में रुचि लेंगे।

