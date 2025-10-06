Panchang And Rashifal: आज मिथुन, कर्क और तुला समेत कई राशियों को होगा धन लाभ

कुंभ और धनु राशि के जातकों को बरतनी होंगी सावधानियां

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज शरद पूर्णिमा का व्रत है। शरद पूर्णिमा की लक्ष्मी पूजा और सोमवार का शिव पूजन यदि एक साथ किया जाए तो धन, बुद्धि, आरोग्य और सौंदर्य का संयोग होता है। शाम में 7 बजकर 30 मिनट से 9 बजे तक राहुकाल रहेगा। दोपहर में 1 बजकर 30 मिनट से 3 बजे तक गुलिक काल रहेगा। सुबह में 10 बजकर 30 मिनट से 12 बजे तक यमगंड रहेगा। अमृत काल का समय सुबह में 6 बजकर 16 मिनट से 7 बजकर 44 मिनट तक। दुमुर्हूर्त काल दोपहर में 12 बजकर 32 मिनट से 1 बजकर 19 मिनट तक। पंचक काल पूरे दिन रहेगा।

भद्रा काल का समय दोपहर में 12 बजकर 23 मिनट से रात में 10 बजकर 53 मिनट तक। सूर्योदय सुबह में 6 बजकर 16 मिनट पर और सूर्यास्त 6 बजकर 1 मिनट पर होगा। सोमवार को सूर्य से दूसरे भाव में बुध के होने से शक्तिशाली भास्कर योग बन रहा है। इसके शुभ प्रभाव से मिथुन, कर्क और तुला समेत कई राशियों को जबरदस्त धन लाभ होगा, जबकि वृष, सिंह और मकर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि, कुंभ और धनु को इस दौरान कुछ सावधानियां बरतनी होंगी।

राशिफल