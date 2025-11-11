Panchang And Rashifal: आज कर्क, तुला और धनु समेत कई राशियों को मिलेगा लाभ

जानें सभी राशियों का आज का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 11 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र और शुभा योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 11:40 – 12:23 मिनट तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 14:42-16:02 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। स्वराशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आज गजकेसरी योग भी बना रहे हैं। इसलिए आज का दिन कर्क, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ और लाभदायक रहने वाला है।

राशिफल

मेष: आज आपकी राशि से सुख भाव में चंद्रमा का गोचर गजकेसरी योग बना रहा है। आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होग। संतान पक्ष से कोई प्रसन्नतादायक समाचार प्राप्त हो सकता है। शाम के समय कोई रुका हुआ कार्य बनने की संभावना है। व्यावसायिक सहयोगी आपसे सलाह और मार्गदर्शन लेंगे। मान सम्मान में आज वृद्धि होगी। आज आपको अपने जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा और पारिवारिक खुशी में वृद्धि होगी। पिता की बीमार चल रहे हैं तो उनकी सेहत का ध्यान रखें, परेशानी बढ सकती है।

वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आपको आज वरिष्ठ और प्रभावशाली लोगों से सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारी वर्ग से भरपूर सहयोग मिलेगा। किसी सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के स्रोत बढ़ेंगे। अचानक किसी काम से आपकी दैनिक योजना बदल सकती है। आज व्यस्तता के बीच आप प्रेमी के साथ वक्त बिता पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे।

कर्क राशि के जातको के लिए आज का दिन मान सम्मान मे वृद्धि करने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। माता-पिता के सहयोग से पारिवारिक व्यवसायिक समस्या का समाधान होगा। शाम को प्रिय लोगों से मेल मिलाप होगा। कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा रहेगा। आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। यदि आपके कुछ कार्य काफी समय से रुके हुए हैं तो आज उन्हें पूरा कर पाने में आप सफल होंगे।

कन्या राशि के लिए आज सितारे बताते हैं कि आपको आज कानून से जुड़े मामलों में जीत मिल सकती है और आपकी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में चल रहे प्रयास सफलता देंगे और नौकरी से जुड़े जातकों को आज पद सम्मान मिल सकता है। रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों में आज आपको सफलता मिल सकती है। शाम के समय दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। ससुराल पक्ष से सम्मान मिलता नजर आ रहा है। अगर कोई बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो उसमें भी राहत मिल सकती है।

व्यापार से जुड़ी कुछ योजनाएं सफल हो सकती हैं, जो आपको मुनाफा देने लगेंगी। संतान पक्ष की प्रगति से मन में प्रसन्नता रहेगी। आज आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है, इसलिए जरा सी भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को आज अपने काम पर ध्यान देना होगा, नहीं तो शत्रु आज गपशप कर सकते हैं। शाम का समय देव दर्शन आदि में बिताने का मन बना सकते हैं। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार के लिए पिता की सलाह कारगर साबित होगी।

मकर राशि के लिए आज सितारे बतते हैं कि, पारिवारिक और आर्थिक मामलों को लेकर चल रही समस्या का समाधान होगा। व्यापार में आज आपको कोई बड़ा मुनाफा मिल सकता है। माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में किसी मेहमान का आगमन होगा। शाम का समय आप अपने परिजनों के साथ बिताएंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है। यदि कोई कार्य लंबे समय से लंबित था तो आज उसे पूरा करने में आपको समय लग सकता है। जीवनसाथी आज कोई उपहार दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा।

