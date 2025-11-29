Panchang And Rashifal: आज कर्क और तुला सहित कई राशियों को होगा धन

जानें सभी राशियों का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 29 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर पूवार्भाद्रपद नक्षत्र और हर्षण योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें शनिवार को अभिजीत मुहूर्त 11:48-12:30 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 09:32-10:50 मिनट तक रहेगा।

सूर्योदय 06:55 सूर्यास्त 17:23 पर होगा। आज शनि के चंद्रमा से दूसरे भाव में गोचर से अनफा योग का निर्माण हो रहा है। यह शुभ योग से जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा और करियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इस योग के प्रभाव से कर्क और तुला सहित कई राशियों को धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे।

मेष: मेष राशि के जातकों को पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपके अच्छे मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी। आज परिवार से उत्तम सहयोग प्राप्त हो सकता है। मधुर वाणी से संबंधों में मधुरता आएगी। आज आपको किसी संस्था द्वारा सम्मानित किए जाने की संभावना दिख रही है। रात्रि का समय परिवारजनों के साथ बीतेगा।

