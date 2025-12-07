Panchang And Rashifal: आज मेष, मिथुन, सिंह सहित कई राशियों को धन-संपत्ति होगी प्राप्ति

जानें सभी राशियों का आज का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 07 दिसंबर 2025 को पौष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और शुक्ला योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त 11:51-12:32 मिनट रहेगा। राहुकाल शाम 16:03-17:19 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। आज मिथुन राशि में चंद्रमा और देव गुरु बृहस्पति की युति हो रही है। इससे पावरफुल गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। यह योग व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और करियर में तरक्की लेकर आता है। इससे मेष, मिथुन, सिंह सहित कई राशियों को धन-संपत्ति और समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

मेष: मेष राशि वालों के कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। ये परिवर्तन आपके पक्ष में रहेंगे। आज का दिन परोपकार में व्यतीत होगा। कार्यक्षेत्र का माहौल सामान्य बना रहेगा। सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा। पत्नी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा। रात में पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

