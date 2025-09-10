Panchang And Rashifal: आज मेष, कन्या सहित 5 राशियों पर भगवान गणेश की रहेंगी विशेष कृपा

व्यापार में लाभ कमाने के सुनहरे अवसर होंगे प्राप्त, नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 10 सितंबर 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि होगी। इस तिथि पर रेवती नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त 11:50 -12:39 मिनट तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:14-13:46 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय 06:04 और सूर्यास्त 18:24 पर होगा।

10 सितंबर को बुधादित्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस प्रभावशाली योग में मेष, कन्या सहित 5 राशियों पर भगवान गणेश की विशेष कृपा बरसने वाली है। ऐसे में इन्हें कारोबार में दोगुनी तरक्की मिलेगी और व्यापार में लाभ कमाने के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है और सैलरी बढ़ने की भी संभावना है।

