Monsoon Session Haryana Assembly: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन, सीएम सहित साइकिल पर आएंगे सभी मंत्री व विधायक

Rajesh
कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर होगी चर्चा
Monsoon Session Haryana Assembly, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज विधानसभा में कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज के सत्र में हिस्सा लेने के लिए सीएम नायब सैनी अपने सभी मंत्रियों और विधायकों संग साइकिल पर विधानसभा पहुंचेंगे। कांग्रेस द्वारा सत्र के पहले ही दिन भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत और लॉ एंड आॅर्डर को लेकर काम रोको प्रस्ताव पेश किया था और चर्चा की मांग की थी। प्रस्ताव मंजूर कराने को लेकर कांग्रेस ने सदन में काफी हंगामा किया था।

विस स्पीकर को 6 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। इसे लेकर स्पीकर हरविंद्र कल्याण को सर्वदलीय बैठक तक बुलानी पड़ी थी। बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर 26 अगस्त को चर्चा होगी। आज के दिन की कार्यवाही के लिए सीएम नायब सिंह सैनी एमएलए हॉस्टल से साइकिल पर विधानसभा आएंगे। 22 अगस्त को स्पीकर ने कहा था कि नशे पर मैसेज देने के लिए 26 अगस्त की कार्यवाही के लिए सभी विधायक साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। मानसून सत्र 27 अगस्त तक चलेगा।

1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले 121 लोगों के परिवारों को दी जाएगी सरकारी नौकरी

सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सीएम सैनी ने ऐलान किया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले 121 लोगों के परिवारों के सदस्यों को हरियाणा सरकार में उनकी सहमति से प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी।

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर भी हुआ हंगामा

हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के एग्जाम पर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने गड़बड़ी और पेपर के लेवल पर सवाल उठाए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मैंने यूट्यूब पर वीडियोज देखी थीं, कहीं भी दिक्कत सामने नहीं आई। 2 दिन में करेक्शन पोर्टल खुलेगा।

जस्सी पेटवाड़ ने फैमिली आईडी को बताया गरीब विरोधी

जस्सी पेटवाड़ ने बताया कि उन्होंने फैमिली आईडी को गरीबों के शोषण का जरिया बताते हुए कहा कि पूरे देश में कहीं भी ऐसा सिस्टम लागू नहीं है। हरियाणा सरकार ने इस आईडी के नाम पर लोगों को योजनाओं से वंचित किया है। हजारों बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई, राशन कार्ड काट दिए गए। विधानसभा चुनाव से पहले 75% लोगों को गरीबी रेखा में दिखाया गया और अब उन्हीं लोगों को सुविधाओं से बाहर कर दिया गया।

अर्जुन चौटाला ने उठाया जलभराव की समस्या का मुद्दा

रानियां से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जलभराव की समस्या है, जिससे फसलें खराब हो गई हैं और पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचा।

सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि हरियाणा का 40 प्रतिशत हिस्सा जलभराव से जूझ रहा है। फतेहाबाद में इस बार सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। स्पेशल गिरदावरी की जाए। बेशक पोर्टल खोले जाएं।

हुड्डा बोले-सरकार बताएं कब मिलेगा किसानों को मुआवजा

इस पर मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा है। अगर ऐसे गांव हैं, जहां संज्ञान नहीं लिया गया है। आप लोग आकर मुझे बताएं, हम वहां पर भी पंप सेट पहुंचाएंगे। मैं उस समस्या का समाधान करा दूंगी। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये विषय बहुत ही गंभीर है।

मुख्यमंत्री बताएं कि आप स्पेशल गिरदावरी कब कराएंगे? कब किसानों को मुआवजा मिलेगा? तुम ये पोर्टल-वोर्टल छोड़ दो, सरकार ये बताए कि कितना मुआवजा दिया जाएगा।

पोर्टल के जरिए लोगों को मिल रहा लाभ

तभी सीएम नायब सैनी खड़े हुए और कहा कि लगातार विपक्ष के साथी पोर्टल को बदनाम करते रहे हैं। आज इन पोर्टलों के जरिए ही लोगों को लाभ मिल रहा है। पहले पता ही नहीं चलता था कि पैसा कहां चला जाता था।

