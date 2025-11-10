Sanatan Ekta Padyatra: सनातन एकता पदयात्रा का आज हरियाणा में तीसरा दिन, फरीदाबाद से पलवल में प्रवेश करेंगी यात्रा

बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से सीएम नायब सैनी ने की मुलाकात
Sanatan Ekta Padyatra, (आज समाज), फरीदाबाद: बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज हरियाणा के फरीदाबाद में तीसरा दिन है। यात्रा सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। आज यात्रा जिले के गांव सीकरी से शुरू हुई। यात्रा दोपहर को भोजन के लिए पृथला में रुकेगी। इसके बाद, यात्रा पलवल जिले में प्रवेश करेगी। बाघोल में रात्रि विश्राम होगा।

इससे पहले पदयात्रा के दूसरे दिन धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि हिंदुओं भारतीय सेना को पैसा दान करों, जिससे ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद आ सके और पाकिस्तान को उड़ाया जा सके। देश मे क्रांति होने वाली है। धर्म विरोधी ताकतें देश को बर्बाद करती हैं। वहीं देर शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सीकरी गांव पहुंचे और उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात की।

7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई थी यात्रा

गौरतलब है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई थी। शनिवार को यात्रा ने अरावली के मांगर कट से फरीदाबाद में प्रवेश किया। यहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यात्रा का स्वागत किया था। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि हम जातियों का अहंकार खत्म करना चाहते हैं। सभी को एक ही धागे में पिरोना चाहते हैं।

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और ग्रेट खली हुए हो चुके यात्रा में शामिल

यात्रा में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी शामिल हुए। धीरेंद्र शास्त्री ने जमीन पर बैठकर शिखर से बात की। दोपहर के भोजन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर दलीप राणा उर्फ ग्रेट खली यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री, खली का हाथ पकड़कर चले।

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लगाए सनातन के जयकारे

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा दूसरे दिन सुबह 8 बजे फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड से शुरू हुई। इस दौरान उनके साथ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी मौजूद रहे। उन्होंने भगवा ध्वज फहराकर सनातन के जयकारे लगाए। सीकरी गांव के शगुन गार्डन में यात्रा का रात्रि ठहराव हुआ।

सुरक्षा घेरा तोड़कर धीरेंद्र शास्त्री से मिलने पहुंचा युवक

यात्रा के दूसरे दिन सुरक्षा घेरा तोड़कर धीरेंद्र शास्त्री की ओर बढ़ रहे युवक को सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया था। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने उसे अपने पास बुलाया। उसने बाबा को बताया कि वह भक्त है। वहीं कुछ युवक धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए क्रेन पर चढ़ गए। यह यात्रा 16 नवंबर को बाँके बिहारी मंदिर, वृंदावन (उत्तर प्रदेश) में संपन्न होगी।

