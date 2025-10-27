Chhath Usha Arghya: छठ का आखिरी अर्घ्य आज, जानिए उषा अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त

36 घंटे के छठ व्रत का पारण करेंगे व्रती

Chhath Usha Arghya, (आज समाज), नई दिल्ली: आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ आज समाप्त हो जाएगा। रविवार, 26 अक्टूबर को छठ के दूसरे दिन खरना का प्रसाद ग्रहण कर व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया था, जिसका समापन उषा अर्घ्य देने के बाद होता है। छठ पूजा का उषा अर्घ्य 28 अक्टूबर, मंगलवार को दिया जाएगा। इससे पहले सोमवार, 27 अक्टूबर को छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया गया। चलिए आपको बताते हैं कि 28 अक्टूबर को किस शुभ मुहूर्त में उषा अर्घ्य देना शुभ रहेगा।

36 घंटे के व्रत का पारण

मंगलवार, 28 अक्टूबर की सुबह उदीयमान सूर्य अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इस दौरान छठ घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ेगा। व्रती सूर्य को अर्घ्य देते समय अपनी संतान और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण भी व्रती द्वारा किया जाएगा।

उषा अर्घ्य मुहूर्त

28 अक्टूबर, मंगलवार: (उगते सूर्य को अर्घ्य) सुबह 5:33 बजे से सुबह 6:30 बजे तक।

28 अक्टूबर 2025 सूर्योदय का समय

पंचांग के मुताबिक, 28 अक्तूबर को सूर्योदय सुबह लगभग 6:30 बजे होगा। ऐसे में उषा अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:28 से लेकर 6:45 बजे तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में भक्त हाथ जोड़कर पारंपरिक गीत गाते हैं और सूर्य देव से संतान कीसुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं।

छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भक्त सुबह 3 या 4 बजे ही घाटों पर पहुंच जाते हैं। सभी व्रती अपने साथ फल, गन्ना, नारियल और ठेकुआ जैसी सामग्रियों से भरी टोकरी लेकर आते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरणें नजर आती हैं, भक्त नदी, तालाब या जलाशयों में खड़े होकर सूर्य देव को उषा अर्घ्य अर्पित करते हैं।

ये भी पढ़ें: देवउठनी एकदाशी के दिन करें ये उपाय, घर में बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा