IBPS RRB Clerk 7972 Recruitment 2025 : IBPS RRB Clerk 7972 पदों पर आवेदन करने की आज आखिरी तिथि, इच्छुक आज ही करे आवेदन

IBPS RRB Clerk 7972 Recruitment 2025 : IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट) पदों के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तिथि है तो सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज ही अपना आवेदन जमा करें।

कुल उपलब्ध पद: 7992

आयु सीमा

इस पद के लिए आयु सीमा 01/09/2025 को 18-28 वर्ष है।

आयु में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।

आयु सीमा की गणना की तारीख अधिसूचना के अनुसार होगी।

आवेदन शुल्क

सामान्य/EWS/OBC उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये

SC/ST/PwD उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये।

फीस डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/UPI के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होगी।

चयन प्रक्रिया

प्रारंभिक लिखित परीक्षा।

मुख्य लिखित परीक्षा।

दस्तावेज़ सत्यापन।

मेडिकल टेस्ट।

कैसे करें आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें।

भर्ती फॉर्म से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ आदि को ध्यान से स्कैन करें।

आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी कॉलम को ध्यान से प्रीव्यू करें और चेक करें।

फाइनल सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

