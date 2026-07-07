Rashifal: आज इन चार राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ और नौकरी में करेंगे तरक्की

आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 7 जुलाई 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, तरक्की और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। वहीं, कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र, आर्थिक मामलों और सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल।

मेष राशि: आज का दिन आपको धैर्य और समझदारी का पाठ पढ़ाने वाला है। घर-परिवार में किसी बात को लेकर माताजी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी बात मनवाने से पहले उनके भावनाओं को समझने की कोशिश करें। दूसरों के मामलों में दखल देने से बचेंगे तो अनावश्यक परेशानियों से दूर रहेंगे। जरूरी कागजात और दस्तावेजों को संभालकर रखें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ा खर्च करा सकती है। कामकाज के क्षेत्र में आपके दिमाग में कुछ ऐसे शानदार विचार जन्म लेंगे जो आने वाले समय में सफलता का आधार बन सकते हैं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियां लेकर आ सकता है।

वृषभ राशि: आज खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। संतान की कोई उपलब्धि आपके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान ला सकती है। परीक्षा का परिणाम भी उम्मीद के मुताबिक आने के संकेत दे रहा है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई सुनहरा अवसर मिल सकता है, जिससे भविष्य की राह आसान होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन साझेदारी से जुड़े किसी भी निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल न करें।

मिथुन राशि: आज आपकी सूझबूझ और निर्णय क्षमता आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगी। प्रेम, सहयोग और अपनापन आपके व्यवहार में झलकेगा, जिससे रिश्तों में नई मिठास आएगी। भाई-बहनों के साथ किसी छोटी पार्टी या खुशी के मौके की योजना बन सकती है। यदि कोई कानूनी मामला आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो उसमें राहत मिलने के संकेत हैं। किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। आपकी मधुर वाणी लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना भी उतना ही जरूरी होगा।

कर्क राशि: आज का दिन संतोष और सुकून लेकर आने वाला है। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और उसकी सफलता आपको गर्व का अनुभव कराएगी। व्यापार में भी स्थिति पहले से बेहतर होती दिखाई दे रही है। हालांकि पिताजी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से ऐसी खबर मिल सकती है जो मन को थोड़ा उदास कर दे। ऐसे समय में धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे तो उसका पुण्य भविष्य में आपके काम आएगा।

सिंह राशि: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन राहत की सांस लेकर आया है। पढ़ाई का दबाव कम महसूस होगा और मन हल्का रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है, जिससे खुशी दोगुनी हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य से जुड़ी किसी छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें। आज कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं।

कन्या राशि: आज का दिन आनंद, उल्लास और छोटी-छोटी खुशियों से भरा रहेगा। किसी पुरानी गलती को सुधारने के लिए आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका परिणाम संतोषजनक रहेगा। कामों को टालने की आदत आज आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए समय रहते जिम्मेदारियां पूरी करें। जीवनसाथी की ओर से मिला कोई सरप्राइज आपके दिन को और खास बना देगा। भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए खुलकर संवाद करना जरूरी होगा।

तुला राशि: आज आपको अपनी आय और खर्च के बीच सही संतुलन बनाने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ जरूरत से ज्यादा निजी बातें साझा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। समय पर काम पूरा करने के लिए आपको अनुशासन का सहारा लेना होगा। छोटी सी चूक सहकर्मियों की नाराजगी का कारण बन सकती है। घर की साज-सज्जा, मरम्मत या रिनोवेशन को लेकर कोई नई योजना भी आकार ले सकती है।

वृश्चिक राशि: आज का दिन आपके लिए खुशियों और उपलब्धियों की सौगात लेकर आया है। धन और समृद्धि में वृद्धि के योग बन रहे हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। खान-पान में लापरवाही न करें, क्योंकि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या दोबारा सिर उठा सकती है। जीवनशैली को बेहतर बनाने की दिशा में भी आप कुछ नए कदम उठा सकते हैं। निवेश से जुड़े लोगों के लिए भाग्य का साथ मिलने की संभावना है।

धनु राशि: आज आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। धन और समृद्धि के नए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। पिताजी की सलाह आज आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। खान-पान में लापरवाही पेट से जुड़ी परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए सावधानी रखें। घर में किसी नए मेहमान के आगमन से खुशियों का माहौल बनेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को भी कोई उत्साहजनक समाचार मिल सकता है।

मकर राशि: आज आपका मन समाज सेवा और परोपकार के कार्यों में अधिक लगेगा। किसी विवाद में पड़ने से बचें और अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगाएं। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से आपकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता दोनों बढ़ सकती हैं। संतान के मनमौजी स्वभाव को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभल जाएगी। अनजान लोगों से दूरी बनाए रखना आज आपके हित में रहेगा।

कुंभ राशि: आज कोई खुशखबरी आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकती है। नई नौकरी या करियर से जुड़ा अवसर मिलने के संकेत हैं। भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और अतिरिक्त आय का कोई नया स्रोत भी सामने आ सकता है। किसी दूसरे का वाहन चलाने से बचें, क्योंकि अचानक आई खराबी खर्च बढ़ा सकती है। किसी जरूरी काम के सिलसिले में अचानक यात्रा का भी योग बन रहा है।

मीन राशि: आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा। किसी अनजान व्यक्ति पर जल्द भरोसा करना नुकसान पहुंचा सकता है। जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संयम से काम लें। नौकरी में मिली जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनाएगी। माताजी की सेहत को लेकर थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ विचारों का टकराव भी संभव है, लेकिन समझदारी से स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है।