Panchang And Rashifal: आज कलानिधि योग में मेष, वृषभ सहित 5 राशियों को मिलेंगे मनचाहे परिणाम

व्यक्ति को लाभ, उन्नति और सफलता दिलाता है कलानिधि योग

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 20 अक्तूबर 2025 को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15:46 मिनट तक है। फिर इससे बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी जिसमें दीवाली का पर्व मनाया जाएगा। इस तिथि पर हस्त नक्षत्र औ वैधृति योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39-12:24 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 07:49-09:13 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। आज कलानिधि योग का बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कलानिधि योग को बेहद ही शुभ माना जाता है। यह योग व्यक्ति को लाभ, उन्नति और सफलता दिलाता है।

राशिफल