Panchang And Rashifal: आज कलानिधि योग में मेष, वृषभ सहित 5 राशियों को मिलेंगे मनचाहे परिणाम

व्यक्ति को लाभ, उन्नति और सफलता दिलाता है कलानिधि योग
Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 20 अक्तूबर 2025 को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15:46 मिनट तक है। फिर इससे बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी जिसमें दीवाली का पर्व मनाया जाएगा। इस तिथि पर हस्त नक्षत्र औ वैधृति योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39-12:24 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 07:49-09:13 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। आज कलानिधि योग का बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कलानिधि योग को बेहद ही शुभ माना जाता है। यह योग व्यक्ति को लाभ, उन्नति और सफलता दिलाता है।

राशिफल

  • मेष: मेष राशि के लोगों के लिए धीमी गति से आगे बढ़ेगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी मनचाहे परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे। कार्यभार अधिक होने के कारण थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। धैर्य रखें, धीरे-धीरे चीजें आपके अनुसार होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। उपाय सूर्य देव को जल अर्पित करें।
  • वृषभ: वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक साबित होगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्य का पूरा फल मिलेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में आर्थिक लाभ के योग हैं। धन संचय और नए निवेश के लिए भी शुभ समय है।
  • मिथुन: मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बुद्धिमत्ता और योजनाबद्ध कार्यशैली सफलता दिलाएगी। भविष्य में इसका फल अवश्य मिलेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। हालांकि, कुछ कामों में विलंब हो सकता है। उधार में कार्य करना पड़ सकता है। हरे रंग के वस्त्र धारण करें और गणेश जी की आराधना करें।
  • कर्क: कर्क राशि के लोगों को आज अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखना होगा। भावनाओं को प्रवाह में बहने के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा और आप परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। खर्चों में संयम बरतें।
  • सिंह: सिंह राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र को सुधारने और व्यवस्थित करने पर ध्यान देंगे। व्यापार में लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं और नई योजनाएं सफलता दिला सकती हैं। कार्यक्षमता बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ अग्रसर होंगे।
  • कन्या: कन्या राशि के लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान अच्छे से निकालना होगा। आपको सलाह है कि आज व्यावहारिकता से काम लें। कामकाज से जुड़ी समस्याओं का हल ढूंढने में सफल रहेंगे। लाभ के नए अवसर बनेंगे। परिवार के सदस्यों पर खर्च हो सकता है लेकिन यह आपको खुशी देगा।
  • तुला: तुला राशि के लोगों को आज आराम और परिवार की ओर रहेगा। आप व्यावसायिक कार्यों की बजाय घर के कार्यों को प्राथमिकता देंगे। आर्थिक रुप से दिन सामान्य रहेगा। लेकिन, अपने खर्चे बढ़ सकते हैं। किसी पुरानी बात को लेकर मन में चिंता रह सकती है।
  • वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी। किसी यात्रा के योग बन रहा है, लेकिन परिणाम देर से मिलेंगे। अपने वरिष्ठों से व्यवहार में सावधानी रखें। शरीर में आलस्य बना रह सकता है। आपको सलाह है कि अपने खर्चों को थोड़ा संतुलित रखें।
  • धनु: धनु राशि के लोगों को आज आपके विचार और शब्द आपकी लोगों के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ाएगी। कार्यक्षेत्र में कुछ देरी हो सकती है,दिन के अंत में चीजें सुधरेंगी। आर्थिक रुप से दिन मिलाजुला रहने वाला है। अपने खर्चों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए करें।
  • मकर: मकर राशि के लोगों को आज भाग्य का साथ मिलेगा। कठिन परिस्थितियों में भी आप अपने साहस और मेहनत से सफलता मिलेगी। आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे और आर्थिक लाभ होगा। जोखिम भरे कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं।
  • कुंभ: कुंभ राशि के लोगों को सलाह है कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। असंतुलित खानपान सेहत बिगाड़ सकता है। कामकाज में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए समय प्रबंधन जरूरी है। वित्तीय मामलों में स्थिरता रखें।
  • मीन: मीन राशि के लोगों को सामाजिक दबाव बढ़ सकता है। कार्य को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। लेकिन, आपके प्रयास रंग लाएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें और किसी निर्णय में जल्दबाजी न करें। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से सामान्य रहेगी।