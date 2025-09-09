Panchang And Rashifal: आज वृषभ, सिंह सहित 5 राशियां पर रहेंगी हनुमानजी की कृपा, होगा धन लाभ

अटके हुए सभी काम होने लगेंगे पूरे

(आज समाज), नई दिल्ली: 9 सितंबर 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितिया तिथि है। इस तिथि पर उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र और गांदा योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 11:50-12:39 मिनट तक रहेगा। राहुकाल शाम 15:20-16:53 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय 06:03 और सूर्यास्त 18:25 पर होगा। गजकेसरी योग का उत्तम संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में बजरंगबली वृषभ, सिंह सहित 5 राशियों को खूब तरक्की दिलाएंगे। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

राशिफल