Panchang And Rashifal: आज मिथुन, तुला, कुंभ और मीन राशि के जातकों को मिलेंगे लाभ के अवसर

Panchang And Rashifal: आज मिथुन, तुला, कुंभ और मीन राशि के जातकों को मिलेंगे लाभ के अवसर

आज रखा जाएगा अहोई अष्टमी का व्रत
Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज अहोई अष्टमी का व्रत है। साथ ही आज सप्तमी तिथि मध्याह्न 12 बजकर 25 मिनट तक उपरांत अष्टमी तिथि का आरंभ होगा। आज मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति शुभ गजकेसरी योग का निर्माण कर रही है। यह योग धन, यश और सफलता प्रदान करने वाला माना जाता है। इसके प्रभाव से मिथुन, तुला, कुंभ और मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से धन लाभ के अवसर मिलेंगे।

राशिफल

  • मेष: मेष राशि के तृतीय पराक्रम भाव में चंद्रमा का प्रबल योग बन रहा है। इसके प्रभाव से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शाम 5 बजे तक कोई खास व्यापारिक डील फाइनल हो सकती है। भविष्य में ये डील आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस दौरान प्रशासन से किसी प्रकार का सम्मान प्राप्त हो सकता है। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। शाम 7 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा के मिथुन राशि में प्रवेश से सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। दिन के उत्तरार्ध में शुभ खर्च के साथ समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा।
  • वृष: वृष राशि के जातकों का आज का दिन नई योजनाओं और कार्य-प्रणालियों पर केंद्रित रहेगा। किसी देवस्थान की यात्रा से मानसिक शांति प्राप्त होगी। कानूनी विवादों में आज आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इस दौरान स्थान परिवर्तन की योजना भी सफल हो सकती है। वहीं, दिन के उत्तरार्ध में कुछ उलझने आएंगी, परंतु पराक्रम बढ़ेगा और कार्यक्षमता में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा। कार्यालय में आपके लिए अनुकूल वातावरण रहेगा और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। दिन के अंत तक निवेश के मामले में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।
  • मिथुन: आज का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए अत्यंत रचनात्मक रहने वाला है। कला, डिजाइन या लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। आज के दिन आपको अपना प्रिय काम करने का मौका मिलेगा। इससे आपको मानसिक सुकून और ताजगी महसूस होगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर से सहयोग से भविष्य में उन्नति के मार्ग खुलेंगे। दिमाग में नई योजना के आने से भविष्य में सफलता मिलेगी। दिन के उत्तरार्ध में मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। संध्या तक किसी नए प्रोजेक्ट पर विचार कर सकते हैं।
  • कर्क: आज का दिन कर्क राशि के लोगों के लिए फलदायी रहने वाला है। आज के दिन मन लगाकर किए हुए कार्य के परिणाम तुरंत दिखाई देंगे। इस दौरान अधूरे काम पूरे होते हुए दिख रहे हैं। कार्यस्थल पर माहौल आपके पक्ष में रहेगा और आपके सोच और विचारों को महत्व मिलेगा। सहकर्मी भी आपकी बातों से प्रभावित होकर पूरा सहयोग देंगे। पारिवारिक वातावरण में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा। शाम को विवाह या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक रूप से दिन संतोषजनक रहेगा।
  • सिंह: सिंह राशि के जातकों का आज का दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला दिख रहा है। धर्म, अध्यात्म के लिए थोड़ा समय निकालना आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ मतभेद हो सकता है। इसलिए अपने विचारों को शांत ढंग से प्रस्तुत करें। आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा। शाम के समय किसी पारिवारिक या धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। नए अवसर सामने आएंगे लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें।
  • कन्या: कन्या राशि वालों के आज के दिन थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आस-पास के लोगों से अनावश्यक विवाद हो सकता है। वहीं,परिवार में किसी शुभ कार्य या समारोह की चर्चा हो सकती है। कार्यक्षेत्र में भाग्य आपका पूरा साथ देगा और आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय आपके लिए फलदायी साबित होंगे। शाम के समय परिस्थितियों में सुधार आएगा और दिन की शुरूआत से बेहतर परिणाम मिलेंगे। आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी। किसी मित्र से सहयोग प्राप्त हो सकता है।
  • तुला: आज का दिन तुला राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगा। सभी पुराने विवादों के आज सुलझने के आसार दिख रहे हैं। व्यवसाय में नये प्रोजेक्ट की शुरूआत के संकेत मिल रहे हैं। भूमि या संपत्ति संबंधी मामलों में आस-पास के लोग कुछ बाधाएं डाल सकते हैं। ऐसे में आपके लिए सावधान रहना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में आपके कौशल की सराहना होगी। आर्थिक दृष्टि से उन्नति के संकेत हैं। किसी मित्र की सलाह आज काम आ सकती है।
  • वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा। दिनभर लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। व्यापार और नौकरी दोनों में नई ऊर्जा का संचार होगा। परिवार में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। यदि किसी नए विचार या तकनीक को अपनाने की योजना है तो आज का दिन शुभ है। निवेश से भी लाभ होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी।
  • धनु: आज का दिन धनु राशि वालों को कुछ जोखिम उठाना पड़ सकता है। व्यापारिक मामलों में यदि सोच-समझकर थोड़ा जोखिम लिया जाए तो बड़ा लाभ हो सकता है। नई योजनाओं पर काम करने के लिए यह बेहद उत्तम दिन है। रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ नया करने का आज अवसर मिलेगा। किसी अपने के लिए आर्थिक सहायता करनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में नए मौके सामने आएंगे, उन्हें पहचानना और सही दिशा में उपयोग करना आपके हाथ में है।
  • मकर: मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहने वाला है। साझेदारी में किया गया व्यापार अच्छा लाभ देगा। घरेलू कार्यों को निपटाने के लिए आज उत्तम दिन है। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और नियमों का पालन करें। दिन के दौरान कई जिम्मेदारियां एक साथ आने से मानसिक व्यग्रता बढ़ सकती है। शाम तक स्थिति अनुकूल हो जाएगी।
  • कुंभ: आज कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मौसम परिवर्तन के कारण जुकाम जैसी समस्या से परेशान हो सकते हैं। ऐसे में खानपान में लापरवाही न बरतें। व्यापार के क्षेत्र में दिन संतोषजनक रहेगा और नई योजनाएं गति पकड़ेंगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, अन्यथा गलती हो सकती है। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
  • मीन: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक सिद्ध होने वाला है। व्यापार में लिया गया जोखिम आज फायदेमंद साबित होगा। मुश्किल परिस्थितियों को आप अपनी बुद्धिमत्ता और संयम से सुलझा लेंगे। आपकी वाणी और विचारों का प्रभाव लोगों पर सकारात्मक रहेगा। किसी जरूरतमंद की मदद करने से शुभ फल प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी और नए अवसर सामने आएंगे।

