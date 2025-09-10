CM Nayab Saini: आज कुरुक्षेत्र से राहत सामग्री से भरे 18 ट्रकों को सीएम नायब सैनी पंजाब के लिए करेंगे रवाना

खाद्य सामग्री, पशुओं के लिए चारा, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामान से भरे गए है ट्रक

CM Nayab Saini, (आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आज राहत सामग्री से भरे 18 ट्रकों को पंजाब के लिए रवाना किया जाएगा। सीएम नायब सैनी इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रक बाढ़ इलाकों में भेजे जाएंगे। इन ट्रकों में अलग-अलग प्रकार की खाद्य सामग्री, पशुओं के लिए चारा, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामान भरा गया है। समाजसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों की ओर से एकत्रित की गई इस सामग्री को बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि संकट की घड़ी में लोगों को राहत मिल सके।

सुबह 9 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी

कुरुक्षेत्र में पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार संकट की इस घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है। उन्हें हर संभव मदद हरियाणा सरकार और हरियाणा के लोग भेज रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पंजाब की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता भी की है। सीएम नायब सैनी करीब 9 बजे पिपली की अनाज मंडी पहुंचेंगे। यहां से राहत सामग्री के ट्रकों को रवाना करके वापस चंडीगढ़ जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए है।

पंचकूला में भाजपा कार्यालय से राहत सामग्री से भरे तीन 3 ट्रक किए गए रवाना

वहीं गत दिवस भी पंचकूला से बीजेपी ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी मदद भेजी है। प्रदेश कार्यालय से राहत सामग्री से भरे तीन ट्रक रवाना किए गए, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के हालात का जायजा लेने जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता अपने स्तर पर भी पंजाब, हिमाचल और जम्मू के बाढ़ प्रभावितों तक मदद पहुंचा रहे हैं। पूनिया ने यह भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही तीनों प्रदेशों को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दे चुके हैं, ताकि बाढ़ पीड़ितों को तुरंत राहत मिल सके।

