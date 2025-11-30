Panchang And Rashifal: आज मेष सहित 6 राशियों को मिलेगी सफलता

जानें सभी राशियों का आज का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 30 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र और वज्र योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें रविवार को अभिजीत मुहूर्त 11:45-12:27 मिनट तक रहेगा। राहुकाल शाम 15:59-17:17 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। आज आदित्य मंगल योग से मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इन राशियों को करियर में सफलता और उन्नति मिलने के योग हैं।

राशिफल

मेष: मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन संपत्ति के मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपको अनुभवी लोगों को पूरा साथ मिलेगा। साथ ही कार्यक्षेत्र में आप बेहतरीन प्रदर्शन करें। काम की अधिकता की वजह से बीच-बीच में चिड़चिड़ापन हो सकता है। कमाई के लिए दिन अच्छा है। खर्च सोच समझ कर करें।

वृषभ: वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कामकाज में रुकावट आ सकती है। उच्च अधिकारी से काम का अप्रूवल ना मिलने की वजह से लगे रहेंगे। गलत रास्ता अपनाने की वजह से फंस सकते हैं। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी से काम करें। लाभ के लिए दिन अच्छा रहने वाला है।

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बेहतरीन साबित होगा। कामकाज से संबंधित मामलों में गोपनीयता रखें दूसरों से डिस्कस करने से बचेंगे। आर्थिक लिहाज से दिन बहुत ही अनुकूल साबित होगा। अगर आप व्यापारी हैं और निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। कमाई के भी अच्छे अवसर मिलेंगे।

कर्क: कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बेहद अच्छा रहने वाला है। साझेदारी के बिजनेस में विशेष लाभ मिलने के आसार हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन बेहद खास रह सकता है। नौकरीपेशा जातकों को भी पदोन्नति मिलने की संभावना है।

सिंह: सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद बढ़ने की संभावना हैं। कॉम्पिटिशन की वजह से अपना सुख चैन खत्म कर सकते हैं। व्यापारिक परिस्थिति भी बेहद अनुकूल रहने वाली है। कमाई के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है।

कन्या: कन्या राशि के लोगों के दिन व्यापारियों के लिए दिन बेहद लाभदायक रहने वाला है। एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा पेशा जातकों को सभी परिस्थितियों को बुद्धि विवेक से संभालने का प्रयास करेंगे। आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा है। धन का निवेश समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा।

तुला: तुला राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। व्यवसायिक मसालों के साथ-साथ घरेलू कार्य कार्य पर भी आज आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। आज आपके कई सारे कार्य घर बैठे बैठे आसानी से पूरे हो जाएंगे। अपने प्रयास से धन निकलवाने में कामयाब रहेंगे।

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में पेशेवर रवैया अख्तियार करेंगे। लाभ मिलने की भी अच्छी संभावनाएं बन जाती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। ज्यादा कार्यों को एक समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे। भ्रमित होने से बचें। लाभ की अच्छी संभावनाएं बन जाती हैं।

धनु: धनु राशि के जातक दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपने कार्य पर ध्यान नहीं देंगे। आप आज जो भी कार्य करेंगे वह अटक सकते हैं। समय के साथ खुद को बदलना बेहद जरुरी है। व्यर्थ अभिमान और गुस्सा आपकी परिस्थितियों को और खराब करेगा। आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा है, बिना मेहनत के पैतृक धन प्राप्त होने की संभावना भी बनती है।

मकर: मकर राशि के जातकों के लिए दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाला है। सही रूपरेखा बनाकर कार्य करने पर ही आपका कार्यों में सफलता मिलेगी। आपको सलाह है कि अपने कार्य जागरूक होकर करें ताकि कोई आपका फायदा न उठा पाए। आज दूसरों को ज्यादा टोका टाकी करना आप को मुश्किल में डाल सकता है।

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का उच्च मनोबल और पराक्रम की वजह से विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने में कामयाब रहेंगे। वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करने वाले जातकों को विशिष्ट लाभ होगा। । ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपने आप को जमीन से जोड़े रखने की काबिलियत समाज में मान सम्मान दिलाएगी। धन संबंधित मामलों में दिन अच्छा है।

मीन: मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको चौतरफा लाभ के सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। कमाई के मामले में दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए दिन लाभदायक रहने वाला है।

