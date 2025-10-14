Panchang And Rashifal: आज वेशी योग से मेष, वृषभ सहित 5 राशियों को मिलेगा लाभ

आज श्री गणेश जी की पूजा-अर्चना करने से दूर होंगे कष्ट

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज साध्य योग और पुष्य नक्षत्र में बुधवार व्रत है। आज व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा-अर्चना करें। उनकी कृपा से आपके संकट दूर होंगे, काम बनेंगे, सफलता प्राप्त होगी, जीवन में शुभता आएगी। पंचांग के अनुसार, आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, पुष्य नक्षत्र, गर करण, साध्य योग और कर्क राशि में चंद्रमा है। आज उत्तर का दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा करना वर्जित है।

आज रात में भद्रा का साया है। भद्रा का प्रारंभ रात 10:29 बजे से होगा और यह कल सुबह 06:22 एएम तक है। इस समय में कोई शुभ कार्य न करें। आज वेशी योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में वेशी योग को बेहद ही शुभ मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आज मेष, वृषभ सहित 5 राशियों को लाभ के साथ-साथ आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।

राशिफल